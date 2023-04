La locura con Alcaraz en Madrid: del "vamos, Rafa" al "vamos, Carlos"

Son las once de la mañana y la cola para entrar a la Caja Mágica es grande: muchos niños y niñas, colegios, público en general y abanicos porque el calor aprieta. El entrenamiento de Carlos Alcaraz ya ha comenzado y en las entrañas del recinto se escucha: "Todo el mundo viendo a Alcaraz y nosotros dando vueltas". No hace falta saber dónde está el número dos del mundo porque hay doble, triple y cuádruple fila, con olor a crema solar. El murciano completó su segunda sesión preparatoria en Madrid antes del debut de hoy contra el peligroso finlandés Ruusuvuori (16:00, Teledeporte y Movistar). Si el miércoles al otro lado de la red estaba Dimitrov, lo que podría ser fácilmente el partido de tercera ronda, pues van por el mismo lado del cuadro; para el jueves se "pegó" tenísticamente con Zverev, el tenista al que ganó la final del año pasado y con el que podría medirse en octavos de final en esta edición. "Eres una máquina", le dicen desde la grada. Pero como a David Bisbal, el máquina no le contesta porque está concentrado en la tarea. Había, en realidad, varios máquinas en la pista, pues Juan Carlos Ferrero es el entrenador de Carlos y Sergi Bruguera el de Zverev. Los dos saben lo que es ganar Roland Garros, por ejemplo. Grandes del tenis español.

La expectación es desbordante. Alcaraz está en la pista 12 y en la de al lado entrenan los japoneses Nishioka y Taro Daniel, que están jugando un set de mucho nivel y espectáculo que en algún parón desvía la atención de Alcaraz. Pero la pequeña grada que hay en esa pista 11 está más pendiente de la de más allá: "Vamos Carlos", se oye cada vez que va a sentarse a la silla el murciano. El grito heredado del héroe eterno: del «Vamos, Rafa» al «Vamos, Carlos», aunque el murciano ya ha pasado de nivel, ha superado la etapa de las comparaciones y está labrando su propio y exitoso camino. También hay un recuerdo para el balear entre la muchedumbre: «Se tiene que recuperar de la lesión». Las hordas de jóvenes van llegando en grandes grupos. "Nos ha saludado", se alegran. "Que por ahí no nos podemos meter, es imposible, ni saltando", lamentan. Es el día de fortalecer los gemelos, porque en la segunda y la tercera fila la gente está de puntillas para intentar ver un poco al murciano o sacarle una foto que seguramente sea mala o borrosa o movida, pero que tiene su valor sentimental, el yo estuve allí.

Carlos se enfada cuando falla una bola o intenta una dejada que se va a la red. Hay intensidad en la sesión, pero no tanta como en un partido. No para de comentar sus sensaciones con Ferrero. Terminan, todos se saludan y el tenista regala unas pelotas a la grada que sí pertenece a su pista. "No te vayas", le gritan. Pero se va y tiene que pasar por una zona abierta antes de llegar a los vestuarios. Allí se para a firmar unos autógrafos. Cuando aparece y saluda, el grito se oye en todo el barrio de San Fermín. Son centenares de chicos y chicas, móvil en alto, como si los «Beatles» estuvieran pasando por allí. Fenómeno fan en estado puro. Alcaraz tiene 19 años y conecta con las nuevas generaciones. "Me gusta jugar enfrente de tanto público, y más si es aquí en España. Es una motivación muy, muy grande", reconoce quien ha sido el número uno más joven de la historia del tenis.

Carlos tiene delante el reto de intentar defender con éxito el título que consiguió el año pasado en la capital. En las 20 ediciones disputadas, incluido cuando se jugaba en pista dura en la Casa de Campo, ha habido 10 vencedores distintos y solo Rafa Nadal ha sido capaz de retener la corona, cuando ganó en 2013 y repitió en 2014. También levantó el trofeo en 2005, 2010 y 2017. Los otros jugadores que tiene más de una corona son Federer (3), Djokovic (3), Zverev (2) y Murray (2), pero en años alternativos. Y con uno figuran Agassi, Ferrero, Safin, Nalbandian y Alcaraz, que se unió a la lista el año pasado y que está claro que va a tener de su parte a la Caja Mágica. Sus partidos será como si se tratara de la Copa Davis.