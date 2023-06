El matiz que pone el ex entrenador de Federer en el debate de si el mejor de la historia es el suizo, Djokovic o Nadal

El croata Ivan Ljubicic es el hombre que acompañó a Roger Federer desde el banquillo en la parte final de su carrera. Antes, fue tenista y supo lo que era enfrentarse al que después fue su pupilo (13/3 en los cara a cara a favor de Roger), también a Novak Djokovic (7/2 para el serbio) y a Rafa Nadal (7/2 a favor del español, incluida la increíble remontada en la final del Masters 1.000 de Madrid 2005, cuando se jugaba en pista dura y cubierta en la Casa de Campo [3-6, 2-6, 6-3 6-4, 7-6 {7/3}].

Conoce al "Big 3" desde dentro y desde fuera y en una entrevista con "SportKlub" respondió a la gran pregunta de los últimos años, que ahora ha tomado una nueva reformulación después de que Novak Djokovic ganara Roland Garros y se quedara en solitario con el récord de 23 Grand Slams. "Novak ya es el jugador más exitoso (ver aquí todos sus registros), pero 'ser el más grande' es algo subjetivo que conlleva un elemento de preferencias. Todo el mundo tiene a su GOAT (Greatest Of All Time, mejor jugador de todos los tiempos) y eso hace que haya debate. Si miramos otros deportes: ¿hay un GOAT indiscutible en el fútbol? En baloncesto todo el mundo está de acuerdo en que es Michael Jordan, pero no es quien tiene más títulos. Para un tercio del mundo es Federer, para otro es Nadal y para otro es Djokovic. Si Novak gana varios Grand Slams más, algo que parece bastante probable, el debate será inútil. Si acaba con cinco o diez más que el resto, no tendremos esta conversación", opina Ljubicic.

Alcaraz, una mezcla de los tres

Además, el extenista balcánico fue preguntado por la irrupción de Carlos Alcaraz en el circuito. "Ha traído una nueva dimensión al tenis que a los jugadores jóvenes les había faltado en los últimos 10 y 20 años. Es muy positivo y eso es algo que no hemos visto en mucho tiempo: es una especie de combinación brutal entre Djokovic, Federer y Nadal. Espero que su cuerpo aguante, porque le está exigiendo muchísimo en estos instantes", dijo Ljubicic, alertando sobre las lesiones que ha sufrido el murciano en su todavía corta carrera.