Los mejores memes del adiós de Nadal

Rafa Nadal ya forma parte del legado del tenis profesional tras la derrota de España ante Países Bajos en los cuartos de final de la Copa Davis. Así, el tenista balear ha llegado al final de una brillante trayectoria deportiva que ha perdurado por más de 20 años. La organización de la Copa Davis cumplió su promesa y le ofreció un sentido tributo al mejor deportista español de la historia. Las emociones estaban al máximo en el Martín Carpena, y se pudo observar a Nadal profundamente conmovido desde el instante en que tomó el micrófono para dirigirse al público y expresar sus sentimientos más sinceros.

Rafa Nadal ya es historia. "Gracias por haberos quedado hasta el final. Me he podido despedir aquí en Málaga y en España. He de decir que mis rivales me han ayudado a tener la carrera que he tenido. Me despido de vosotros como tenista profesional, pero la persona seguirá por aquí muchos años. Nos veremos seguro. Muchas gracias", ha dicho el de Manacor.

"Me retiro del deporte profesional, pero para cualquier cosa quiero seguir siendo un embajador para el tenis. Es lo que intentado y en lo que me he esforzado para ser mejor y cumplir objetivos. He intentado hacerlo desde el respeto, la humildad, valorando las cosas buenas que me han ido pasando. He intentado ser buena persona y espero que así lo hayáis percibido. Me voy de este mundo del tenis profesional habiendo encontrado muchísimos amigos por el camino", zanjó Nadal.