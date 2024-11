Del homenaje a Nadal en Trocadero a las reacciones de la prensa mundial

Rafa Nadal ya forma parte de la historia del tenis profesional tras la derrota de España frente a Países Bajos en los cuartos de final de la Copa Davis. De esta manera, el balear ha puesto fin a una carrera deportiva exitosa que ha durado más de 20 años. La organización de la Copa Davis cumplió con su compromiso y le rindió un emotivo homenaje al mejor atleta español de todos los tiempos. Las emociones estaban al límite en el Martín Carpena y se pudo ver a Nadal visiblemente emocionado desde el momento en que tomó el micrófono para dirigirse al público y hablarles desde el fondo de su corazón.

"La realidad es que uno nunca desea llegar a este momento, no estoy agotado de jugar al tenis, pero el cuerpo ya no quiere seguir jugando y hay que aceptarlo. Me siento un privilegiado, he podido convertir mi pasión en mi profesión durante mucho tiempo. También quiero recordar a mi familia, a mi equipo, habéis sido una parte imborrable de mi vida a lo largo de todos estos años. Soy una persona que cree en la permanencia y en seguir cerca de las personas que han mejorado mi vida, y eso me ha permitido establecer una relación personal que va mucho más allá de lo profesional, mil gracias porque sin vosotros esto no habría sido posible, y lo digo de corazón", concluyó Rafa.

Uno de los medios que ha rendido homenaje a Rafa Nadal ha sido el periódico francés L’Equipe, que ha dedicado tanto su portada como varios artículos en su sitio web. Tras convertirse en el tenista con más victorias en Roland Garros, Nadal ha logrado hacerse un verdadero ídolo para el pueblo francés. De hecho, fue uno de los atletas encargados de portar la antorcha olímpica en los recientes Juegos Olímpicos celebrados este verano en París. Por esta razón, tanto este medio como muchos otros han querido ofrecerle a su ídolo la despedida que merece: “Se nos va el coloso de la arcilla. Rafa Nadal forjó su leyenda con tenacidad y una fe inquebrantable en sí mismo durante más de dos décadas, dejando hoy un enorme vacío”.

Le Figaro describe a Rafa Nadal como "la gran leyenda de tierra y oro", subraya que estamos ante el final de un jugador inolvidable que nunca dio una pelota por perdida: "Siempre ha sido un gladiador sin igual. Un deportista memorable que superó todo tipo de situaciones imposibles y una infinidad de lesiones. Con el corazón, el español combatió contra sus contrincantes, contra el tiempo y siempre contra su propio cuerpo, que finalmente prevaleció sobre su determinación. Su estilo de juego, su ambición, su físico y su éxito han forjado su mito".

En Italia, algunos medios como Corriere Dello Sport han querido resaltar los logros de un Rafa Nadal que nunca dejó de ganar: "Rafa Nadal ha conquistado todo. Primero fue un experto en arcilla, luego se transformó en uno de los mejores jugadores de la era moderna y finalmente se convirtió en uno de los más grandes de todos los tiempos". De hecho, también mencionan la anécdota de que el tenista de Manacor nunca rompió ni una sola raqueta a lo largo de su carrera deportiva. Por otro lado, La Stampa reconoce que es uno de los mejores tenistas de la historia y que ha dejado un legado inmenso en el tenis mundial.