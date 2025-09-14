El mensaje de Alcaraz tras la gesta de España ante Dinamarca en la Copa Davis

La Copa Davis volvió a demostrar que es una competición diferente. España vivió una eliminatoria muy emocionante ante Dinamarca, remontando por primera vez en su historia un 0-2 con tres triunfos en la última jornada: del dobles Munar-Pedro Martínez, del propio Pedro ante Rune y el remate de Pablo Carreño ante Moeller.

Con el triunfo, España se clasifica para las Finales, donde ya estaba Italia como campeona y a la que se unieron Argentina, Austria, Bélgica, República Checa, Francia y Alemania.

Entre los convocados para el cara a cara contra Dinamarca hubo muchas bajas. Primero, Davidovich, por cansancio mental que se le había visto en los últimos partidos de la gira. Después, Carlos Alcaraz, el número uno del mundo, que necesitaba un reposo después de una gira americana en la que encadenó los triunfos en Cincinnati y el US Open. La semana próxima viajará a San Francisco a disputar la Laver Cup, el torneo “amistoso” que enfrenta a Europa y el resto del mundo, del 19 al 21 de septiembre. Por último, Marcel Granollers, también flamante vencedor en dobles en Nueva York, que tenía el tobillo completamente hinchado por un esguince.

Desde la distancia, Alcaraz estuvo pendiente de la selección y mandó un mensaje cuando lograron la proeza de la remontada.

“Vamooos!!! Enormes”, escribe en su cuenta de “X” el murciano, acompañado de los emojis de fuego y un corazón.

La Copa Davis es una competición apasionante de difícil encaje para los mejores tenistas. Esta vez, aparte de la acumulación de partidos, se jugaba en tierra, un cambio de superficie complicado y peligroso. De hecho, Rune estuvo con problemas durante el tercer set de su partido del domingo, y llegaba descansado. En las Finales no hay cambio tan brusco de pista, pero se disputan del 18 al 23 de noviembre. Comienzan dos días después de la disputa de la final de las Nitto ATP Finals.