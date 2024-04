Nadal - De Miñaur, en directo: sigue en vivo el partido de segunda ronda del Mutua Madrid Open

Hay mucha expectación alrededor del encuentro, porque quizá sea el último que Rafa Nadal dispute en Madrid. Antes de empezar el ganador de 22 Grand Slams y cinco veces campeón en la capital dijo que si no hubiera sido en casa, no saltaría a la pista porque todavía no se sentía preparado. Pero jugó la primera ronda y la ganó. Ahora le espera un jugador ya "top", pues De Miñaur es el once del mundo. Es más, hace apenas unos días jugaron en Barcelona y el vencedor fue el australiano.