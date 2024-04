La tremenda bronca de Nadal con el juez de silla en su partido contra De Miñaur

Rafa Nadal vivió otra tarde de gloria en Madrid después de derrotar a Álex de Miñaur, el australiano número once del mundo que le había superado hace unos días en el Conde de Godó. El balear fue aclamado una jornada más por el público que llenó la pista Manolo Santana. “Yo fallo, ellos no”, dijo el tenista, muy contento al final tras el 7-6 (8/6) y 6-3. Especialmente complicado fue el primer set, que duró hora y cuarto y que tuvo de todo. Primero el break de Nadal rápido... Y la rotura de De Miñaur con polémica.

Una pelota profunda del australiano no la cantaron, Nadal paró y le dieron el punto por perdido. La bronca con el árbitro, el irlandés Fergus Murphy, fue tremenda.

“No he visto que pidieras el challenge”, le decía el juez de silla. “Si paro significa que he pedido el challenge. Si yo paro y marco la bola, ¿no significa que he pedido el challenge?, ¿significa que quiero seguir jugando?, ¿esa es tu opinión?”, le contestó el zurdi. “Lo tienes que decir inmediatamente. Te vi parar, pero no pedir el challenge”, finalizó Murphy. Nadal volvió a jugar poco convencido. Era un punto que le ponía con un peligroso 15-40, y después lo confirmó el aussie. De Miñaur se puso incluso break arriba en ese primer parcial, y Rafa se lo recuperó y fue mejor en el desempate, aunque vio cómo le remontaban hasta cuatro pelotas de set.

Después, comenzó el segundo parcial con una rotura y no sólo la mantuvo, sino que al final logró otra más para cerrar el encuentro.