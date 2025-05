Paula Badosa dice adiós

La española Paula Badosa, décima favorita, cayó en tercera ronda de Roland Garros, donde no pudo con la australiana Daria Kasatkina, 17ª del mundo, que la derrotó 6-1 y 7-5, en una hora y 33 minutos. Es la tercera vez consecutiva en que la jugadora española cae en tercera ronda en París, tras 2022 y 2024, mientras que en 2023 estuvo ausente por lesión. Paula se debatía entre la decepción, que achacó a su nivel físico todavía lejano de lo que busca tras tres meses alejada de las pistas por una lesión de espalda, y la satisfacción de haber superado tres rondas en París, donde llegaba sin expectativas. «Ahora mismo la decepción es grande, pero supongo que mañana lo veré de forma diferente. Soy muy competitiva, tengo un mal perder, pero si lo analizo con frialdad creo que el balance es positivo. En Estrasburgo pensaba que no podría terminar el partido y de eso hace solo una semana», dijo.

“He ganado dos buenos partidos a tres sets, jugando un buen tenis. Todos tenemos un día malo en la oficina, hoy no han salido las cosas, soy humana y la rival lo ha hecho bien», continuaba. La española aseguró que seguirá trabajando para poder recuperar su mejor nivel en Wimbledon. «Quiero competir lo máximo posible, pero tengo que ir con cuidado con la espalda».

"En este torneo he dado un nivel muy alto, eso creo que lo tengo. Si me respeta el cuerpo, lo tenístico lo tengo. Y la mentalidad siempre la he tenido. Si todo está bien y puedo seguir compitiendo con regularidad las cosas van a ir bien seguro", terminaba la española en su despedida de Roland Garros 2025