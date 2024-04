Pedro Cachín, el rival de Nadal en tercera ronda: apadrinado por Álex Corretja y que en Madrid ha puesto fin a una racha terrible

El tercer rival de Rafa Nadal en el Mutua Madrid Open es Pedro Cachín. Pese a que el argentino tiene 29 años, será la primera vez que se enfrenten, aunque sí han entrenado juntos. Una nueva prueba para el español, que después de derrotar a De Miñaur, ante la euforia que eso supuso, puso calma y dijo que sólo era un partido y que a ver cómo se recuperaba su cuerpo. Que todavía está lejos de donde quiere, pero fue un paso más.

El siguiente lo tendrá que dar ante un tenista muy ligado a España y que tiene una gran relación con Álex Corretja. “A mis manos llega a través de un amigo en común. Le veo con 19 años y el padre me pregunta si tiene posibilidades de ser profesional y yo le digo que sí, pero que se tiene que quedar aquí”, explica Corretja, que precisamente comentará el partido contra Nadal en Movistar+. Era el año 2014. “Vino para unos meses y ya lleva 11 años en Barcelona”, añade el extenista.

Como un familiar

“Le monto un equipo y le ayudo al principio, fui como su padrino, pero desde hace como seis años ya no entro en lo que decide o no de tenis. Sí nos vemos como amigos, porque es casi uno más de la familia y tenemos una gran relación con él”, sigue contando Álex Corretja. El cariño que se tienen se ve también en las palabras de Cachín que recoge la web de la ATP. “Su impacto en mi carrera es inmenso. Me enseñó a ser tenista profesional desde el día 1. Estamos muy unidos y no estaría aquí si no fuera por él”.

"No quería sufrir más"

“Hace poco, por la mala racha que tenía, me dijo que habláramos y lo hice, pero más en plan apoyo moral, en lo tenístico no me meto”, continúa el ganador de la Copa Masters de 1998 y exnúmero dos del mundo. Esa mala racha podría incluso decirse que fue terrible, pero en Madrid le ha puesto fin. Ha vuelto a ver la luz.

El pasado mes de julio, Pedro Cachín conquistó el torneo de Gstaad, el primer título de su carrera, un sueño, tocar el cielo, y desde ahí no levantaba cabeza. Lo explica en una entrevista reciente en "puntodebreak.com". "Cuando el año pasado gano mi primer título ATP, posteriormente seguí sintiéndome muy bien hasta el US Open. Llegué muy bien a ese torneo, pero perdí con Shelton, me ganó bien. Ahí mi cabeza dijo: ‘No quiero sufrir más, ya lograste muchas más cosas de las que hubieras imaginado’".

Le ha costado volver a encontrar la motivación. A partir de aquel momento y hasta que llegó a la Caja Mágica sólo fue capaz de ganar ¡un partido! En el circuito ATP. Esta temporada reflejaba un 0-10, diez derrotas en primera ronda, más otra en una fase previa. La serie desde aquella victoria en Gstaad es la siguiente:

Derrota ante Davidovich (39 del mundo), en Hamburgo; una victoria (la única, ante el español Albert Ramos), en Kitzbuhel; cae ante Shelton (47 en ese momento) en el US Open; suma un partido ganado en Sevilla, pero es un Challenger, y dos en Szczecin, otra cita de la que podría considerarse “Segunda División”; en Shanghái, hola y adiós ante Wolf; en Shenzhen, que es otro Challenger, tres alegrías antes de despedirse; en Basilea no pasa del estreno ante Bertola (457 del mundo); en París-Bercy se queda en la previa ante Van de Zandschulp (60) y acaba en Montevideo, otro Challenger, donde tampoco suma y es superado por Houkes (369). Así cerró 2023.

La mala racha continúa

En 2024 continuó el desastre, todo derrotas: ante Broady (108) en Hong Kong; Walton (176) en Adelaida, y era la previa; De Jong (161) en el Open de Australia; Albert Ramos (84) en Córdoba; Wawrinka (60) en Buenos Aires; Alves (153) en Río; Díaz Acosta (52) en Santiago; Hanfmann (57) en Indian Wells; Vavassori (148) en Miami; Fucsovic (85) en Estoril, ya en tierra batida; y Harold Mayot (116) en el Conde de Godó.

Todos esos días de frustración han llegado a su fin en el Mutua Madrid Open, además no de cualquier manera: superó a Ofner y subió la apuesta al ganar en la segunda ronda a Frances Tiafoe (7-6 [7/1], 3-6 y 6-4). En la capital de España ya tuvo una actuación destacada en 2023, eliminando también a Tiafoe para llegar a octavos de final. Perdió con Struff en un encuentro muy disputado. El alemán después llegaría hasta la final, donde hizo sufrir a Carlos Alcaraz.

Sólido, buena derecha...

El partido contra Nadal será uno de los grandes momentos de la carrera de Cachín. “Es un desahogo y es la frutilla del postre poder jugar contra Rafa en Madrid”, afirma el argentino, que ahora es el 91 del mundo, aunque llegó a meterse en el “top 50” (48 como mejor posición), tras su victoria en Gstaad.

“Es un jugador sólido, tiene una buena derecha, ha mejorado mucho con el saque, tiene un revés que a lo mejor no es matador pero es muy consistente. Juega siempre muy concentrado, serio y disciplinado”, lo define el padrino Álex Corretja.