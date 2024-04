El peor pronóstico sobre Rafa Nadal y Roland Garros: "No da miedo, se acabó..."

Rafa Nadal progresa en el Mutua Madrid Open, pero al mismo tiempo pide calma. El manacorí debutó a lo grande ante Darwin Blanch (6-1 y 6-0) y superó, con épica incluida, al australiano - y número 11 del mundo - Alex De Miñaur (7-6 y 6-3) en segunda ronda. Y podría pasar a octavos si supera al argentino Pedro Cachín. Pero su objetivo es otro: seguir dando pasos para llegar a París con fuerzas para competir.

El 14 veces ganador en la Philippe Chatrier mantiene en vilo su participación en el Grand Slam más importante de su carrera mientras desde el torneo advierten que "no habrá privilegios" y descartan la posibilidad de conceder al balear la condición de cabeza de serie del torneo, ya que en la actualidad ocupa el número 512 del ránking.

Días atrás Nadal afirmaba: "Yo voy a hacer mi camino… No jugaré en París sin la sensación de que puedo competir. No me refiero a ganar, quiero salir a la pista con la sensación de que puedo dar mi máximo". Además, dio los tiempos que tiene contemplados para decidir si competirá en el torneo: "Mi decisión sobre París la voy a tomar después de Roma".

Pero, aunque Nadal acabe disputando el Roland Garrós, los pronósticos de los expertos no son esperanzadores y muchos recelan de que volvamos a ver sobre la arcilla parisina al mismo jugador - ni siquiera parecido- que ha levantado 14 veces el trofeo.

Las dudas sobre Rafa

Uno de las opiniones más tajantes en este sentido ha sido la de Rick Macci, exentrenador de Serena Williams y experto de tenis.

En un entrevista a Sportskeeda ha hablado claro de sus sensaciones sobre el retorno de Nadal a Roland-Garros. Alabó los logros hasta la fecha del balear y no dudó en catalogarlo como "el Rey de la arcilla" y como "el mejor jugador de tierra batida que jamás haya cogido una raqueta; 112-3 en Roland-Garros. ¿Estás de broma? Si tienes 112-3 en algo, eres increíble y mucho más en el tenis profesional".

Pero estos elogios no tardaron en convertirse en dudas a la hora de analizar el futuro inmediato de Rafa Nadal. "Esa imbatibilidad se acabó, ¿vale? Él todavía, en arcilla, si su salud es buena, y todo gira alrededor de su salud, todavía puede ser difícil para cualquiera. Pero como aspirante al título, no lo veo. No jugó lo suficiente. El factor miedo desapareció", dijo el técnico estadounidense.

Los movimientos lastrados por sus últimas lesiones obstaculizarían, según Macci, sus opciones de éxito. "Rafa no se mueve como lo he visto moverse en el pasado. Y, además, en los Grand Slams, ahora estás jugando al mejor de cinco sets". La duración de los encuentros, en el pasado sí habría beneficiado al español: "En el pasado, eso [jugar al mejor de cinco] era beneficioso para él porque tendrías que traer tu desayuno, almuerzo y cena, y estar ahí fuera todo el día. Y ganó muchos partidos sólo porque su nombre era Rafa", sentencia en unas declaraciones recogidas por Eurosport.

Pese a los malos augurios, el balear sigue dando pasos para tapar bocas y despedirse a lo grande.