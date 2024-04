La historia de Darwin Blanch, rival de Nadal en Madrid: cuatro hermanos tenistas, habla chino, su padre es de Huesca y vive en la academia de Alcaraz, con el que entrena habitualmente

Darwin Blanch se enteró de que su rival en su estreno en el Mutua Madrid Open iba a ser Rafa Nadal y colgó una foto en Instagram tapándose la cara. Es hijo de su tiempo, de las redes sociales, pues sólo tiene 16 años, 17 cumple en septiembre, y a esa corta edad ya va a debutar en la capital de España. Es una de las grandes promesas del circuito júnior y ha obtenido una wild card (invitación) al pertenecer a IMG, empresa que también es dueña del Masters 1.000 español.

“El padre [se llama Ernesto] y toda la familia del padre de Darwin es de Huesca, los abuelos siguen viviendo en Huesca, pero por el trabajo en una multinacional [Coca Cola], ha viajado por un montón de países y los hijos son de todo el mundo”, desvela Antonio Martínez Cascales. El joven tenista nació en Florida, pero ha vivido en Buenos Aires, Tailandia, Taiwan... Y ahora en España. “Habla inglés, español y chino”, afirma Cascales. “Pero chino perfecto”, insiste.

Cuatro hermanos tenistas

Cascales es el fundador de la Ferrero Tennis Academy, la academia en la que entrenan Carlos Alcaraz y también Darwin, que llegó con 14 años después de haber pasado también unas pocas semanas en la Rafa Nadal Academy. “Son cuatro hermanos, él es el más pequeño y los cuatro son tenistas. El mayor fue muy bueno de júnior, ahora está 485 del mundo, pero ha estado el 236, se llama Ulises. Los nombres ya te dicen todo: Ulises, Dalí, Krystal, que es la chica, y Darwin”, cuenta Cascales. Ulises llegó a ser el número dos del mundo júnior y conquistó dos Challenger. “Vino un poco rebotado buscando un sitio donde poder continuar su carrera, le gustó mucho la Academia y fue el que recomendó al padre que trajera a los otros”, prosigue el director de la Ferrero Tennis Academy. Ulises tiene ahora 26 años; Dalí, que ocupa el puesto 622 del ranking ATP, tiene 21; y Krystal, 19. “Se han llegado a juntar los cuatro, la hija está en una Universidad americana, cuando estuvo aquí se tuvo que operar de ligamentos, y jugaba bien, pero aquí estuvo siete u ocho meses de recuperación. Los tres chicos juegan bien, pero el que más proyección tiene es Darwin”, asegura Cascales.

"Mide 1,90, le pega muy duro, destaca más por la derecha y por el saque, pero está en progresión"

El próximo rival de Nadal duerme, come y vive en la Ferrero Tennis Academy y es compañero habitual de entrenamientos de Carlos Alcaraz. Es más, el año pasado, cuando el murciano se dañó en el muslo el 3 de enero, lesión que le impidió ir al Open de Australia 2023, lo hizo entrenando con Darwin. Y antes de viajar a Montecarlo (aunque después no pudo jugar), el único día que se entrenó en tierra en casa, en Murcia, fue también con el estadounidense. “Es muy joven, un tío muy grande, mide 1,90 y sigue creciendo. Da un buen nivel, le pega muy fuerte a la pelota. Destaca más por la derecha que por el revés, y por el saque, pero está todavía en progresión. Va a tener muy buen saque, es muy agresivo, más de pista dura que de tierra, pero aquí también juega en tierra porque lo que se intenta es hacer un tenista completo. Le gusta mucho el tenis. No sé hasta dónde puede llegar, no se puede decir tan pronto, pero apunta a que va a ser profesional”, describe Antonio Martínez Cascales.

En 2023 fue semifinalista en Roland Garros y Wimbledon júnior. Antes, con 14 años, ya consiguió un punto ATP, el segundo más joven en lograrlo. “Ha habido algún caso con esa edad, pero jugando con el wild card del torneo; él lo consiguió aquí en la Academia, cuando llevaba un par de meses, contra uno que era un jugador de cuadro, no invitado”, recuerda Cascales. Ahora tiene 12 puntos y ocupa el puesto 1.028 del ranking. Esta será su segunda participación en una cita ATP, después de haberse estrenado hace un mes en Miami, en la pista central contra Machac.

Su debut en Madrid tiene similitudes con el de Alcaraz. El murciano participó por primera vez en 2021 y después de vencer a Mannarino le tocó Nadal, que le superó con claridad (6-1 y 6-2). Era 5 de mayo, el día que Carlos cumplió 18 años. En 2022 volverían a enfrentarse en la Manolo Santana y el ganador cambió. Es más, aquella es la única derrota de momento de Alcaraz en el Mutua Madrid Open.

El entrenador de Darwin es Fran Penalva, director deportivo de la Ferrero Tennis Academy, puesto que conserva, pero ahora compartido porque tiene que viajar mucho con el chaval. La Federación Española no se ha puesto en contacto con la familia de Darwin para ver si quiere jugar para España. Parecen tener claro que lo hará para Estados Unidos.