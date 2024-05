Polémica en Roland Garros: Zverev se mide a Nadal mientras afronta un juicio por tratar presuntamente de estrangular a su pareja

Nadal se estrenará en la pista Philipe Chatrier contra Alexander Zverev, el número cuatro del mundo. Ya hay horario para el partidazo: será el lunes 27 de mayo en el tercer turno de la central, después de dos partidos del cuadro femenino. La última vez que Nadal y Zverev se enfrentaron fue precisamente en Roland Garros, pero en semifinales, el día que el alemán sufrió la terrible y escalofriante rotura de un tobillo. Abandonó la pista llorando y en silla de ruedas. Iban más de tres horas de enfrentamiento y no había acabado el segundo set. Fue en 2022 y ya no volvió a jugar ese año. Reapareció en 2023, pero después necesitó otros seis o siete meses para recuperar un nivel parecido al anterior, que ahora sí tiene. Hace una semana se proclamó campeón en Roma, el primer Masters 1.000 que logra después de esa lesión.

Ahora el alemán debuta hoy en medio un sonoro escándalo por su juicio por violencia de género. El tenista puede disputar el Grand Slam parisino ya que no tiene obligación de declarar ante el tribunal en el proceso que se seguirá en su contra en Berlín.

“Creo que en el sistema legal alemán. También creo en la verdad. Tengo que tener la certeza, de saber lo que yo no hice”, declaró Zverev en las últimas horas.

“Eso es lo que aflorará al final del día, y tengo que tener fe en ello”, añadió.

Amélie Mauresmo, la directora del Abierto de Francia, también se pronunció respecto de la situación del alemán: “Mientras el juicio no termine y no haya un fallo, se lo considera inocente y por eso se le permite estar en el cuadro”.

Juicio en Berlín

El juicio contra Zverev será el Berlín y empezará el 31 de mayo. La denunciante es Brenda Patea, expareja del tenista y madre de su hija, Mayla, que nació en 2021. Las agresiones que Patea denunció ante la Justicia habrían ocurrido en 2020 cuando el tenista la habría empujado contra una pared para luego intentar estrangularla.

Cabe recordar que no es la primera vez que Zverev se ve involucrado en casos de maltratos contra mujeres. A finales de 2020 otra de sus ex novias, la ex tenista Olga Sharypova, también lo acusó de violencia. Sin embargo, la ATP cerró la investigación después de no encontrar “pruebas suficientes”. Olga narraba un sistemático maltrato psicológico y físico, en el que se contaba una agresión del alemán intentando asfixiarla con una almohada en el US Open 2019, un puñetazo en la Laver Cup y un intento de suicidio por su parte.

Zverev, cuatro preclasificado en París, tendrá un debut más que difícil ante el español Rafael Nadal, que aunque actualmente ocupa el puesto número 275° del ranking es el máximo ganador de títulos en Roland Garros, con 14 conquistas de 2005 a la actualidad.