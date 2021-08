Zverev, en la cuerda floja tras nuevas acusaciones de maltrato: “Eres basura, ojalá te mueras”

Deportes

Alexander Zverev atraviesa por el mejor momento de su carrera deportiva. El tenista alemán ha ganado en las últimas semanas el oro olímpico en Tokio y el Masters 1000 de Cincinnati, resultados que le han permitido desbancar a Rafa Nadal y colocarse en el cuarto puesto el ranking ATP.

Sin embargo, sobre Sascha sigue planeando la sombra del escándalo de presuntos malos tratos que le persigue desde el año 2019, concretamente desde que su exnovia Olya Sharypova concediera una entrevista en noviembre de 2020. En ella, narraba un sistemático maltrato psicológico y físico, en el que se contaba una agresión del alemán intentando asfixiarla con una almohada en el US Open 2019, un puñetazo en la Laver Cup y un intento de suicidio por su parte.

Grave daño a su imagen

Ahora se ha publicado en slate.com la segunda parte de la entrevista, repleta de episodios que pueden afectar sobremanera a uno de los jugadores más en forma del tenis mundial en estos momentos. La joven se reafirma en que no va a denunciar al tenista y que con su relato público solo pretende ayudar a otras mujeres en su situación. Pero su denuncias ya han afectado seriamente a imagen de un Zverev que ha visto cómo Team8, su agencia de representación anterior, dirigida por Federer, rescindía su acuerdo con él, así como Adidas, que también ha intentado desmarcarse de su figura.

Alexander Zverev, junto a Olga Sharypova

La primera vez que me pegó fue en Mónaco. Habíamos discutido, estábamos en el pasillo. Me cogió de la cabeza y me golpeó contra la pared. Me desplomé del golpe, me quedé sin conocimiento, y se asustó tanto que se inventó una historia en la que me decía que yo le había agredido y que él no había hecho nada. Habíamos discutido muy fuerte unos meses antes en Maldivas, durante un viaje con amigos suyos en los que me sentí humillada por cómo se comportó. La violencia que más duele a veces no es la física, sino la emocional, y siempre que llegó a pegarme antes había pasado un calvario a nivel psicológico por su culpa”, explicó en su día visiblemente afectada.

“Espero que te mueras”

Pues bien, en las últimas horas la rusa ha concedido una entrevista a ‘Slate’ en la que vuelve a cargar con dureza con Zverev, revelando un brutal altercado vivido durante la disputa del Masters 1000 de Shanghai en octubre de 2019.

“Estaba con mi amiga en un salón de belleza y de repente empecé a recibir mensajes de Sascha. Estaba indignado porque no estuviera en el hotel esperándole y me regañaba con furia porque había dejado una caja con frutas que nos había regalado nuestra amiga, en su camilla de masajes. “¿Por qué has dejado esto aquí? Necesito que la habitación esté limpia, no entiendo qué haces en un salón de belleza en vez de estar aquí. ¿No me quieres?”, relató la joven.

“Cuando llegué al hotel, Sascha me recibió muy serio y me dijo que había estado esperándome y que ahora sería yo quien le esperaría a él. Se fue y me dejó sola en la habitación, después de decirme cosas muy feas. Me hundí, no sabía qué hacer y volví a inyectarme insulina, no quería seguir luchando. Cuando vuelve, mide mi nivel de azúcar, me da algo de glucosa y me grita indignado que cómo puedo hacerle eso y que si me doy cuenta de los problemas que le ocasiono si muero en su habitación. Me decía que él era la víctima y que no le dejaba concentrarse, pero cuando le propuse cortar la relación e irme, me lo imposibilitó”, prosiguió Sharypova, que explicó que el tenista se puso violento y la agarró del cuello y empujó contra la pared mientras le gritaba enfurecido.

Las cosas se ponen complicadas en este punto del relato ya que Olga comenta que, finalmente, acuerdan que lo mejor es que se vaya a Moscú. Se da una ducha antes de vestirse y hacer la maleta, pero cuando sale del baño Zverev se pone muy violento, según la versión de la rusa, cogiéndola del cuello y empujándola contra la pared mientras la golpea salvajemente, mientras la increpaba. “Espero que te mueras, pero no lo harás en mi habitación. Inyéctate insulina si quieres en la calle, pero yo no quiero problemas”, pudo comentar el tenista alemán, que recibió el apoyo de su padre. Y es que, según Olga, el progenitor intervino y amenazó a la rusa de que si no se iba inmediatamente la denunciaría por malos tratos hacia su hijo. “Eres basura, no te necesitamos”, llegó a decirle según ella.

Olga concluye su dramático relato denunciando que esta historia le persigue y está condicionando su vida, ya que no encuentra trabajo en su Rusia natal. Además, ha necesitado de ayudar psicológica y psiquiátrica para intentar superar el trauma de ser víctima de estos supuestos abusos por parte de Alexander Zverev.

El tenista, que ha negando de manera sistemática las acusaciones, mantiene silencio ante las nuevas revelaciones de su ex pareja.