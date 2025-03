A qué hora juega hoy Alcaraz el partido de exhibición contra Tiafoe en Puerto Rico

Carlos Alcaraz vuelve a las pistas, de forma oficial, la próxima semana para disputar los dos primeros Masters 1.000 de la temporada, Indian Wells, donde defiende título, y Miami. El español ha jugado en este 2025 el Open de Australia, en el que perdió en cuartos contra Novak Djokovic. El ATP 500 de Rotterdam, donde levantó el título, el primero que logra en un torneo bajo techo; y el ATP 500 de Doha, donde los cuartos de final y el checo Jiri Lehecka fueron su límite.

Pero antes de los partidos con puntos en juego, el español participará un encuentro de exhibición contra el estadounidense Frances Tiafoe, repetición del que ya hicieron el pasado diciembre en Charlotte, donde se impuso el tenista de Maryland. Esta vez será en Puerto Rico, y se han vendido más de 15.000 entradas, para el lleno en el Coliseo José Miguel Agrelot. Monica Puig, la extenista portorriqueña, campeona olímpica por sorpresa en los Juegos de Río 2016, será una de las maestras de ceremonia.

"Jugar aquí en Puerto Rico en este caso, quizá muchos jóvenes que no pueden ver un partido de tenis porque no le permiten viajar o no se lo permite el tiempo, que estemos aquí y vernos jugar, yo creo que eso inspira mucho a que se fomente el deporte, se fomente el tenis", dijo Alcaraz en una rueda de prensa. Lleva varios días por allí y también ha dado una entrevista en la que habló, por ejemplo, de cuál ha sido el momento más complicado en su todavía corta carrera. También dio un clinic con niños.

Alcaraz y Tiafoe tienen una buena relación y han librado buenas batallas en una pista de tenis. Tiafoe se llevó la primera, en el Conde de Godó, en Barcelona, en 2021, con Carlos todavía demasiado joven, apenas disputando sus primeros torneos en el circuito ATP. El murciano conquistó las otras dos, ambas en Grand Slams y siempre partidos memorables decididos en el último set. En el US Open 2022: 6-7 (6/8), 6-3, 6-1, 6-7 (5/7) y 6-3 y en Wimbledon 2024: 5-7, 6-2, 4-6, 7-6 (7/2) y 6-2. En las dos ocasiones, Alcaraz terminó levantando el título.

A qué hora es el Alcaraz - Tiafoe

El encuentro de exhibición se disputa a las 23:00 horas en España (22:00 en Canarias), que son las 18:00 de Puerto Rico. No puede verse en televisión en nuestro país, pero sí en San Juan, a través de la televisión local WAPA-TV.