Las sinceras palabras de Djokovic después de la operación de Nadal

Novak Djokovic ya dijo lo que sentía cuando Rafa Nadal anunció que no iba a estar en Roland Garros y que intentaría recuperarse para intentar jugar en 2024 y después retirarse. Dijo el serbio que parecía como si le hubieran arrancado una parte de él. Y es que su carrera y la del español están unidas: el partido entre ellos es el más repetido de la historia (59 veces) y ambos están empatados a 22 Grand Slam, récord absoluto.

En París puede sumar Nole el 23. Ya está en cuartos tras derrotar sin problemas al peruano Varillas (6-3, 6-2 y 6-2), un día después de conocerse la noticia de que Nadal no sólo se estaba recuperando de la lesión en el psoas, sino que además había pasado por el quirófano. "Queremos ver a un Rafa sano, sin duda, jugando en la que ha anunciado que será su última temporada, y esperemos que pueda lograrlo", aseguró Djokovic. "No conozco la severidad ni la naturaleza de la lesión, pero si ha pasado por el quirófano imagino que no había otra solución", añadió. Él también tuvo que ser operado del hombro en 2018 y le costó volver a recuperar su nivel. "Espero que el proceso de rehabilitación vaya bien y volvamos a verlo la próxima temporada", continuó el serbio.

Un récord en París que ni Rafa tiene

En París, Novak ha batido un récord que no tiene ni el propio Nadal: llegar a cuartos de final en 17 ocasiones. Ha accedido a la antepenúltima en todas las ediciones que disputado menos dos: la primera, en 2005, en la que cayó en el segundo partido; y en 2009, en el tercero. El zurdo ha disputado los cuartos 16 veces, claro que después ha levantado el título en 14 ocasiones, por dos de Nole. “Rafa es muy importante para nuestro deporte, dentro y fuera de la cancha. Es una de las grandes leyendas del tenis", concluyó Djokovic.

El próximo rival del serbio es el ruso Karen Khachanov después de unos octavos de final en los que terminó ovacionado después del enfrentamiento que había tenido con el público de París en la tercera ronda en su duelo con Alejandro Davidovich. “Hay "algunos individuos que crean problemas, pero estoy encantado con el cariño que recibo”, explicó el número tres del mundo.

Si Novak gana y Alcaraz, que dio otra exhibición ante Musetti, también sus caminos se encontrarían en semifinales. Es el partido que todos quieren ver en esta edición de Roland Garros.