Alcaraz - Norrie, en directo hoy: segunda ronda del Masters 1.000 de París 2025

Carlos vuelve a un torneo oficial después de su triunfo en Tokio a finales de septiembre

MURCIA.-Alcaraz busca el noveno título del año en su torneo 'maldito'
Alcaraz debuta en el Masters 1.000 de París ante NorrieEuropa Press
Francisco Martínez
Carlos Alcaraz debuta en el Masters 1.000 de París ante Cameron Norrie. En los cara a cara hay un 5-2 a favor del español. Este año sólo se han enfrentado en Wimbledon, con victoria cómoda para Carlos. Si el murciano se mete en la final, se asegurará acabar el año como número uno del mundo.

Victoria de Davidovich

Davidovich confirma su triunfo Royer: 4-6, 6-1 y 6-4. Se clasifica para octavos de final, donde le espera otro francés, Cazaux.

Alcaraz y el número uno

La pelea por el Masters 1.000 de París es también el primer capítulo de los dos que quedan con Jannik Sinner para acabar 2025 como número uno del mundo. El otro serán las ATP Finals, el clásico Torneo de Maestros. En la capital de Francia, si el español alcanza la final se asegura acabar el curso como el rey. Si pierde pronto, podría darse la circunstancia de que cediera el uno la semana que viene, lo recuperara después, y se jugara todo en el Torneo de los Maestros.

Derrota de Munar, Davidovich

En lo que llevamos de jornada, Jaume Munar ha sido derrotado con claridad por Daniil Medvedev (6-1 y 6-3). Alejandro Davidovich se enfrenta al francés Royer en estos momentos, y le está remontando: 4-6, 6-1 y 5-3.

Bienvenida

Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del minuto a minuto del estreno de Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de París. Su rival será el británico Cameron Norrie.

