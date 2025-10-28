Alcaraz - Norrie, en directo hoy: segunda ronda del Masters 1.000 de París 2025

La pelea por el Masters 1.000 de París es también el primer capítulo de los dos que quedan con Jannik Sinner para acabar 2025 como número uno del mundo. El otro serán las ATP Finals, el clásico Torneo de Maestros. En la capital de Francia, si el español alcanza la final se asegura acabar el curso como el rey. Si pierde pronto, podría darse la circunstancia de que cediera el uno la semana que viene, lo recuperara después, y se jugara todo en el Torneo de los Maestros.