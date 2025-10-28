Tenis
Alcaraz - Norrie, en directo hoy: segunda ronda del Masters 1.000 de París 2025
Carlos vuelve a un torneo oficial después de su triunfo en Tokio a finales de septiembre
Carlos Alcaraz debuta en el Masters 1.000 de París ante Cameron Norrie. En los cara a cara hay un 5-2 a favor del español. Este año sólo se han enfrentado en Wimbledon, con victoria cómoda para Carlos. Si el murciano se mete en la final, se asegurará acabar el año como número uno del mundo.
Victoria de Davidovich
Davidovich confirma su triunfo Royer: 4-6, 6-1 y 6-4. Se clasifica para octavos de final, donde le espera otro francés, Cazaux.
Alcaraz y el número uno
La pelea por el Masters 1.000 de París es también el primer capítulo de los dos que quedan con Jannik Sinner para acabar 2025 como número uno del mundo. El otro serán las ATP Finals, el clásico Torneo de Maestros. En la capital de Francia, si el español alcanza la final se asegura acabar el curso como el rey. Si pierde pronto, podría darse la circunstancia de que cediera el uno la semana que viene, lo recuperara después, y se jugara todo en el Torneo de los Maestros.
Derrota de Munar, Davidovich
En lo que llevamos de jornada, Jaume Munar ha sido derrotado con claridad por Daniil Medvedev (6-1 y 6-3). Alejandro Davidovich se enfrenta al francés Royer en estos momentos, y le está remontando: 4-6, 6-1 y 5-3.
Bienvenida
Muy buenas tardes y bienvenidos a la retransmisión del minuto a minuto del estreno de Carlos Alcaraz en el Masters 1.000 de París. Su rival será el británico Cameron Norrie.
