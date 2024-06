El vídeo del histórico partido de Raonic ante Norrie: hipnótico ver sus 47 saques directos

El partido entre Milos Raonic y Cameron Norrie de primera ronda del torneo de Queen's, en el que Carlos Alcaraz defiende el título, no fue uno más. El canadiense consiguió un récord: conectó 47 saques directos, más que nadie nunca en partidos disputados a tres sets. La cuenta de “X” @TennisTV los ha recopilado todos, uno tras otro, y el vídeo es hipnótico:

Raonic logra “aces” de todos los colores: abiertos, a la “T”, más planos y fuertes, más cortados y colocados... Un recital que además le valió para llevarse el triunfo por 6-7 (6/8), 6-3 y 7-6 (7/9). “Mi servicio siempre ha sido el golpe más importante para mí. Este pequeño récord es algo especial, algo significativo”, dijo Raonic. “Me alegro de que detrás de eso también haya una victoria porque tal vez me hubiera sentido diferente o quizás un poco más amargado si hubiera obtenido tantos puntos gratis y hubiera perdiera el partido. En general, es algo muy positivo y una estadística divertida de la que estar orgullosos”, añadió.

Supera a Karlovic

El canadiense ganó en total en el encuentro 110 puntos, y 47 de ellos, es decir, el 42,7 por ciento, fueron con un solo golpe, con el saque. Eso 47 'aces' sirven para romper el registro que tenía Ivo Karlovic, que conectó 45 en Halle 2015 ante Berdych y 44 en 2014 en Zabreb contra Brands. También lograron 44 Philippoussis contra Black en 1995, Kyrgios contra Harrison en 2019 e Isner contra Wu en 2023.

Isner, que recientemente se retiró, es el tenista con más saques directos de la historia, 14.470 según la estadística de la ATP. Le sigue Karlovic con 13.728. Raonic es noveno, con 8.389 antes de su participación en Queen's. El canadiense de 33 años tiene ocho títulos en su palmarés y fue finalista de Wimbledon en 2016: perdió en la final contra Andy Murray (6-4, 7-6- y 7-6) después de haber eliminado a Federer en semifinales (6-3, 6-7, 4-6, 7-5 y 6-3). Los últimos años de su carrera han estado marcados por las lesiones. El próximo que se probará ante su cañón en Queen's será Fritz en los octavos de final hoy miércoles 19 de junio sobre las 17:30-18:00 (Movistar+).

El imbatible récord a cinco sets

El récord de saques directos en un partido a cinco set lo tiene John Isner: 113 contra Mahut en el legendario partido que jugaron en Wimbledon 2010, el más largo de la historia superando las once horas, que no se puede repetir porque ya se ha puesto límite a los cinco sets. En ese encuentro no lo había, no había tiebreak ni super tiebreak, y el encuentro lo ganó el estadounidense: 6-4, 3-6, 6-7, 7-6 y 70-68.