WOW 22 de la mano de Ilia Topuria: el impulso perfecto para llegar a la UFC

Las artes marciales mixtas se han consolidado en España. Después de muchos años de trayectoria por América, este deporte de contacto que reúne varias disciplinas ha llegado para quedarse. Y gran parte de este mérito es de Ilia Topuria junto a WOW.

El hispano-georgiano y la mayor promotora de MMA española se unieron con el único objetivo de hacer más grande el deporte y tratar de crear afición. Una unión que, además, supone un escaparate hacia la UFC, la mayor empresa de artes marciales mixtas del mundo.

Desde la llegada del campeón a WOW, la promotora estadounidense está al tanto de todo lo que ocurre en España. Es por ello que Hecher Sosa tendrá la oportunidad de entrar a la mayor liga del mundo, y el resto de peleadores de la promotora española esperan su oportunidad.

Y en ese intento de conseguir que los peleadores alcancen sus sueños llega WOW 22, un nuevo evento de MMA que tendrá lugar este sábado en el Madrid Arena pero que ha dado comienzo esta misma mañana con la rueda de prensa y los careos.

Ilia Topuria no da pistas sobre su futuro

Tras dar comienzo la rueda de prensa, las primeras preguntas de los periodistas fueron dirigidas a Ilia Topuria. Las miradas se centraron en el hispano-georgiano y su futuro más próximo en la UFC. No obstante, el campeón eludió a las preguntas afirmando que aún se encuentra negociando con la compañía y que no existe rival ni fecha definida para su regreso.

"No tengo ni idea de cuando defenderé el título en el peso ligero. Estamos en medio de las negociaciones. No tengo ningún nombre de rival como preferencia", aseguraba.

Asimismo, Topuria ha dejado claro que la llegada de la UFC a España esta cada día más cerca. "Cada día es mucho más probable que venga la UFC a España. Ya no es simplemente por mí, estamos sumando a muchos peleadores a la carrera. Un evento histórico que no tengo ninguna duda que va a suceder", confirmaba.

Darwin Rodríguez, a las puertas de la UFC

Como cartelera estelar de este evento estará Darwin Rodríguez (18-6), que se enfrentará a Enoc Solves (28-11) por el cinturón del peso semipesado de WOWFC. El canario peleará este sábado con la ambición de llegar a la UFC. Y es que una vez firmado este combate, Dana White, presidente de la UFC, se interesó en el español para que participara en la Dana White Contender Series. Sin embargo, su compromiso con WOW le hizo rechazar la oferta, a la espera de tener una oportunidad en el futuro.

Tras ser preguntado acerca de cómo cree que se desarrollará el combate, Darwin lo tiene claro: "Va a ser un combate explosivo, sobre todo en los primeros compases. Enoc dice que va a ir con todo. Vamos a empezar con todo los dos. Será un inicio de pelea trepidante. Va a ser un espectáculo", aseguraba ante la pregunta de este periódico.

Por su parte, Enoc Solves tratará de alcanzar una nueva victoria que le consolide como uno de los mejores luchadores libra por libra del país. A sus 41 años, el valenciano busca su tercera corona nacional ante un rival que encadena ya cinco victorias consecutivas.

Darwin Rodríguez y Enoc Solves Gabriel Moreira

La redención de Colombo

Por otro lado, el combate coestelar de la tarde será el de Miguel Ángel Lozano "Colombo" (7-1) contra el brasileño Everton Cruz (5-2). Tras perder el invicto el pasado mes de marzo, el colombiano buscará la redención que le permita volver a reengancharse a la carrera por el título del peso ligero.

Colombo y Everton Cruz Gabriel Moreira

Cartelera completa

Darwin Rodríguez vs Enoc Solves (Cinturón del peso semipesado en juego).

Miguel Ángel Lozano vs Everton Cruz (peso ligero)

Sebas Santana vs Ethan Burmingham (peso ligero)

Roberto Mario Ionescu vs Willmar Quirama (peso pactado)