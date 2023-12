Terremoto en el mundo del golf: “Entiendo por qué Jon Rahm se fue del PGA Tour"

El fichaje de Jon Rahm por LIV Golf está suponiendo un sinfín de comentarios respecto al español. "No voy a mentir y decir que el dinero no ha sido una de las causas por las que me voy a incorporar al LIV. Cuando supe la cantidad, pensé. Bien hablemos. Pero me gusta como está avanzando el LIV en el golf en estos dos últimos años", dijo en su día.

Más Noticias Jon Rahm se rinde al talonario saudí: abandonará la PGA para unirse a la LIV Golf

Viktor Hovland defendió al español. “No me sorprendió que Rahm se fuese a LIV Golf. Es muy estúpido criticar a los jugadores por marcharse. Sólo se escucha una postura en los medios, pero aquí están pasando muchas cosas al mismo tiempo. Entiendo por qué se fue Jon Rahm. Es mucho dinero. Y además la dirección del PGA Tour ha hecho un trabajo nefasto”, dijo en una entrevista a Eurosport Noruega.

“En el PGA Tour ven a los jugadores como mano de obra y no como miembros. Nosotros somos el PGA Tour, sin los jugadores no hay nada. Cuando ves lo que pasa de puertas para adentro y cómo se toman decisiones que no son lo mejor para los jugadores, sino para ellos... No son golfistas profesionales, son empresarios que dicen que ‘esto no debería ser así’. Hay mucha arrogancia tras esto y luego pasa lo que pasa", finalizó.