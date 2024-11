"He tirado hasta de Antonio Banderas para conseguir entradas para Nadal, pero es imposible"

"La empatía que tengo con él es tan exagerada que, y lo cuento y parece una coña, cuando él tenía una lesión yo no comía y no podía dormir”, asegura Carmen Machi sobre Rafa Nadal en una entrevista en El País ahora que el español se despide del tenis en la Davis.

Este lunes Rafa Nadal y Carlos Alcaraz realizaron juntos el último entrenamiento previo al inicio de la Copa Davis en Málaga ante la atenta mirada de los medios de comunicación y la familia del balear, que demostró durante casi una hora que llega en buenas condiciones a su última competición como tenista profesional.

A las 17:05, cinco minutos después de lo previsto, Nadal y Alcaraz saltaron a la pista del Martín Carpena. El balear con una camiseta sin mangas blanca y pantalón rojo y el murciano con otra camiseta gris, también sin mangas, y pantalón blanco.

Los dos tenistas fueron los únicos que no vistieron la camiseta roja de España que sí lucieron sobre la pista sus entrenadores, Carlos Moyá y Juan Carlos Ferrero, y el capitán español de la Davis, David Ferrer, muy atentos todos a las evoluciones de sus pupilos en el entrenamiento.

David Ferrer tendrá que decidir en las próximas horas quiénes son los elegidos para disputar la eliminatoria de cuartos de final contra Países Bajos y qué papel tendrá en la cita Nadal, que se probó sobre la pista malagueña con Carlos Alcaraz tras hacerlo anteriormente con el canadiense Alex de Miñaur.

A veinticuatro horas del debut de España contra Países Bajos, Nadal y Alcaraz calentaron juntos alrededor de media hora y posteriormente, en los siguientes treinta minutos disponibles, disputaron un mini partidillo de ocho juegos que terminó en empate, cuatro para cada uno.

Para Nadal esta Copa Davis es especial ya que será su última competición como tenista profesional. Por ello, y en espera del homenaje que recibirá durante el torneo, toda su familia se encuentra en la ciudad andaluza y en las gradas del Martín Carpena para este entrenamiento estuvo su hijo, su padre, su madre y su hermana. "He tirado de todos mis contactos para conseguir una entrada e ir a despedirle con todo mi corazón en la Davis en Málaga, hasta de Antonio Banderas, pero es imposible. No hay sitio ni de coña", decía Machi en la entrevista. “Nadal es una de las búsquedas que hago a diario en internet, a ver qué hace, y hasta que no sé qué le pasa en ese momento no estoy tranquila”. Y acaba: "Es como que se acaba una parte de mi vida”.

"No estoy aquí para retirarme, estoy para ayudar al equipo a ganar. En los últimos dos meses y medio he intentado trabajar lo más duro posible", ha asegurado Rafa en una rueda de prensa después de que lleve desde el pasado viernes con entrenamientos de alta intensidad para estar disponible para el equipo español.