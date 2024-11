Copa Davis 2024, España - Holanda: horario, dónde ver online TV y a qué hora son los partidos

La Copa Davis 2024 marca uno de los momentos más esperados por los aficionados al tenis, especialmente para los seguidores españoles. En esta edición, España enfrenta a Holanda en los cuartos de final, un duelo que promete emociones fuertes, sobre todo porque podría ser la última participación de Rafa Nadal, quien ha anunciado su retiro al finalizar este torneo.

El escenario será el Palacio de Deportes José María Martín Carpena, en Málaga, que se vestirá de gala para albergar los enfrentamientos.

Horarios del España - Holanda en la Copa Davis 2024

El enfrentamiento entre España y Holanda está programado para el martes 19 de noviembre. Los partidos comenzarán a las 17:00 horas (hora peninsular española), una hora menos en Canarias. Los encuentros se desarrollarán en secuencia, por lo que el inicio de los duelos posteriores dependerá de la duración de los primeros.

El combinado español, dirigido por David Ferrer, cuenta con estrellas como Carlos Alcaraz, quien busca redimirse tras su ausencia en las ATP Finals, y el propio Rafa Nadal, cuya participación dependerá de su estado físico. A ellos se unen Roberto Bautista, Pedro Martínez y Marcel Granollers, quienes intentarán superar a un equipo holandés que incluye nombres como Tallon Griekspoor, Botic Van de Zandschulp y el experimentado Robin Haase.

Qué esperar del duelo España - Holanda

España no gana la Copa Davis desde 2019, cuando conquistó el título en la Caja Mágica de Madrid. Este año, la motivación es doble: alcanzar la gloria y despedir a Rafa Nadal en lo más alto. Sin embargo, los holandeses no serán un rival sencillo. Liderados por jugadores como Griekspoor, presentarán batalla en busca de las semifinales, donde el ganador se enfrentará al vencedor del duelo Alemania vs Canadá.

El ambiente en el José María Martín Carpena será determinante, con una afición que promete llenar las gradas y apoyar al equipo en cada punto. Esta fase final de la Copa Davis en Málaga se ha consolidado como un evento destacado, atrayendo a seguidores de todo el país.

Dónde ver el España - Holanda en la Copa Davis 2024

Los derechos televisivos de la Copa Davis 2024 en España están en manos de Movistar+. Esto significa que los partidos del España - Holanda podrán verse en directo a través de los canales Vamos, Movistar Deportes y otros incluidos en el paquete de Movistar+. Además, los encuentros estarán disponibles en streaming mediante la aplicación de Movistar+, accesible desde dispositivos como móviles, tablets y smart TVs, o directamente desde un ordenador a través de su plataforma web.

Para quienes prefieran seguir los partidos con comentarios en tiempo real, plataformas como LA RAZÓN ofrecen narraciones en directo de cada punto, junto con análisis y reacciones al finalizar los enfrentamientos.

Un torneo con sabor a despedida: Rafa Nadal

Rafael Nadal of Spain shares a moment with Carlos Alcaraz of Spain after their at the Six Kings Slam exhibition tennis tournament in Riyadh, Saudi Arabia, 17 October 2024. STR EFE/EPA

Más allá de la emoción competitiva, esta edición de la Copa Davis tiene un significado especial para los amantes del tenis: la despedida de Rafa Nadal, una leyenda del deporte. Su decisión de retirarse tras este torneo añade un componente emotivo al enfrentamiento. Si bien su participación está condicionada a su estado físico, su sola presencia inspira al equipo y a la afición.

La Copa Davis 2024 no solo promete grandes momentos en la pista, sino también un homenaje a la trayectoria de uno de los mejores deportistas de la historia. Para España, este torneo es la oportunidad perfecta para cerrar un capítulo glorioso y mirar al futuro con nuevas estrellas como Carlos Alcaraz liderando el camino. ¡Todo está listo para vivir la emoción del tenis en su máximo esplendor!