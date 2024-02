El último movimiento de la madre de Dani Alves a dos días del juicio por violación

El pasado mes de enero la protección de presunta la víctima de Dani Alves saltaba por los aires después de que la madre del futbolista, María Lucia Alves, compartiera en su cuenta de Instagram un cuestionable vídeo con distintas imágenes de la presunta víctima y donde dejaba expuesta la identidad de esta mujer que se mantuvo en secreto durante más un año.

Ante esta publicación y difusión, la víctima decidió presentar una denuncia por la publicación y la difusión de esas imágenes, ya que considera que se han desvelado datos de su intimidad cuando el Juzgado de Instrucción número 15 de Barcelona había prohibido expresamente hacerlo. Sin embargo, pese a las graves consecuencias a las que podría enfrentarse, la madre del futbolista lanzaba una una advertencia a través de sus "stories": “No tiene sentido que me molesten con mensajes porque no podrán detenerme ni callarme”.

Un mensaje directo a sus detractores que más tarde completó con otro dirigido al futbolista: "Hijo ya estoy llegando. Oigo tu voz. Hijo, vine a ayudarte".

Lucía Alves recurría a una táctica a la desesperada para desacreditar el relato de la víctima. Un hecho que recuerda mucho a los métodos del caso de "La Manada" donde incluso se llegó a admitir un informe de un detective privado que realizó un seguimiento de la víctima para demostrar demostrar que "su día a día y su actividad en redes sociales no era compatible con una víctima de violación".

Hace unos días, la abogada de la familia salía en su defensa asegurando que la madre del brasileño no había cometido ningún delito y cargaba contra los letrados españoles. "Doña Lúcia Alves es una mujer de carácter fuerte que está al lado de su hijo las 24 horas del día en oración; Quieren privar a una madre del acceso a su hijo, pero eso llegará a su fin. Es necesario cesar el linchamiento dirigido a una mujer, madre y negra, ya que no se puede valorar la desinformación en la búsqueda de visibilidad. Doña Lucía no cometió ningún delito; fue engañada al recibir mensajes de un número directamente en su aplicación de mensajería. ¿Cómo consiguieron su número y cómo supieron que era ella la presunta víctima? La justicia investigará y mostraremos la verdad. Quieren cambiar el juego, pero no podemos olvidar que la familia de Daniel no cometió ningún error. Nunca tuvieron acceso al proceso ni a los abogados en España, que los bloquean a la hora de pedir información sobre cómo se encuentra Daniel. Yo, Graciele Queiroz, lucharé para que esta madre tenga justicia y se esclarezcan los hechos", sentenciaba en unos de sus incendiarios mensajes.

Mensaje en defensa de la madre de Alves Instagram

Marcha atrás

Sin embargo, en las últimas horas se ha producido un giro de 180 grados en esta estrategia. La madre de Alves ha decidido eliminar cualquier rastro del vídeo de la víctima que colgó en su perfil de Instagram.

La publicación en redes alertó a la Fiscalía pero no llegó a a abrir una investigación porque el asunto se judicializó rápidamente a raíz de una denuncia de la víctima por haber difamado su identidad. Las imágenes que se filtraron también se juzgarán en la Audiencia de Barcelona. Ahora, tal vez aconsejada por la letrada del futbolista, Lucía Alves ha dado marcha atrás para no complicar aún más el juicio contra su hijo que arranca el próximo lunes en Barcelona.