Topuria: "McGregor tiene de español los huevos"

En el mundo de las artes marciales mixtas (MMA) en el espectáculo y la rivalidad a menudo van de la mano y estos días la tensión ha crecido entre: lIia Topuria y Conor McGregor. Las declaraciones subidas de tono, los desafíos abiertos y las réplicas cargadas de sarcasmo se han vuelto parte del paisaje habitual. Todo comenzó el pasado sábado, cuando McGregor, quien siempre ha tenido una inclinación por la provocación, hizo una acusación sorprendente en un evento en Marbella, al que asistió antes de la velada de boxeo sin guantes Bare Knuckle, organizada por la promotora de la cual es copropietario.

Durante su intervención en el evento, McGregor afirmó que Topuria, apodado ‘El Matador’, era poco más que "un agente encubierto". Y no paró: McGregor añadió que él era "más español que Topuria". Conor McGregor ha construido gran parte de su carrera sobre la base de este tipo de enfrentamientos verbales, y lo que dijo en Marbella no fue una excepción. Sin embargo, esta vez sus palabras cayeron sobre un oponente que no estaba dispuesto a dejarlo pasar tan fácilmente.

Topuria, quien ha demostrado en varias ocasiones no tener pelos en la lengua, respondió de inmediato, mostrando no solo su astucia para el combate verbal, sino también su habilidad para aprovechar cualquier oportunidad de generar espectáculo. "Está jodido", afirmó Topuria, en un tono que mezclaba desprecio con humor. Lejos de quedarse en simples palabras, ‘El Matador’ fue un paso más allá al invitar públicamente a McGregor a uno de sus próximos campamentos de entrenamiento. "Le invito a que sea uno de mis sparrings, y así podemos montar un poco de show", lanzó, en lo que parecía una combinación de reto y mofa. La declaración no pasó desapercibida, y rápidamente las redes sociales se llenaron de comentarios sobre si McGregor, con su historial, aceptaría tal desafío.

La respuesta de Topuria no se limitó a eso. "¿McGregor más español que yo?", se preguntaba con sarcasmo, antes de añadir: "Todos sabemos su afición al whisky y la cocaína. Tiene de español los huevos, absolutamente nada. No tiene nada". Con estas palabras, Topuria no solo atacaba la credibilidad del irlandés, sino también su estilo de vida, que ha sido objeto de controversia en más de una ocasión. McGregor, conocido por su amor por el whisky —incluso tiene su propia marca— y por sus numerosos escándalos fuera del octágono, parecía ser el blanco perfecto para este tipo de golpes bajos.

A pesar de toda la atención que este intercambio ha generado, Topuria dejó en claro que no tiene ninguna intención de pelear con McGregor. Y es que, en su opinión, el irlandés ya no representa una amenaza seria en el mundo de las MMA. "¿En una pelea con McGregor prime? Es que las MMA han evolucionado y él realmente era bueno de pie, pero en el suelo siempre era malísimo en la lucha. Le ganaría en su prime y en cualquier momento. Donde sea y cuando sea. No es competencia", sentenció Topuria con total confianza. Para él, McGregor es una sombra de lo que alguna vez fue, un peleador cuya técnica se ha quedado atrás mientras el deporte ha seguido avanzando. "Que siga tomando whisky", concluyó, subrayando que, para Topuria, el irlandés ya no es relevante en el panorama actual de las artes marciales mixtas.