El Valencia somete a un Maccabi de luto (75-66)

Tres líderes invictos después de tres jornadas en la Euroliga y los tres son españoles. El Valencia Basket siguió el ejemplo de Real Madrid y Barcelona y se impuso con claridad, aunque sin brillantez, al Maccabi. Al equipo israelí no se le podía pedir más con la que situación que atraviesa su país. El Valencia de esta temporada es más duro, más versátil y más competitivo que la pasada y eso le bastó para imponerse a los macabeos.

Compareció el Maccabi en la Fonteta mucho antes de comenzar el partido ante el Valencia y sus jugadores hicieron el calentamiento con una camiseta en la que se podía leer "Bring them back home" ("Traedlos de vuelta a casa"). Era la primera evidencia de todo lo que rodeaba el regreso de los macabeos a la competición desde los atentados terroristas que perpetró Hamás el 7 de octubre y el posterior conflicto desatado en la zona. El Maccabi abandonó Tel Aviv y se trasladó a Chipre. Su partido con el Milán quedó aplazado y el grupo entrenado por Oded Kattash ha estado entrenando en la diáspora hasta que recaló en Valencia. Todo lo que rodeaba el partido no era normal. Había más de 700 agentes velando por la seguridad en el pabellón y alrededores. Los controles para acceder a la instalación fueron exhaustivos y por eso en el comienzo las gradas casi recordaban a las de la pandemia. El minuto de silencio resultó conmovedor. La Euroliga pactó con ambos clubes una introducción por megafonía que hiciera referencia "a todas las víctimas" para incluir también a los palestinos. El banquillo del Maccabi mostró banderas israelíes y las camisetas que habían lucido en el calentamiento. Los titulares estaban en pista vestidos de negro y con un lazo del mismo color. Demasiados condicionantes para vivir un partido normal.

Y no lo fue. Faltaban además los dos referentes de ambos equipos. Ojeleye, un fichaje que da un salto de calidad estimable al equipo de Mumbrú, y Wilbekin eran baja. El Valencia lo palió con trabajo atrás y esfuerzo colectivo. En el Maccabi, Lorenzo Brown no pudo hacer su trabajo y el de su compañero. Fue Colson el jugador más activo en los macabeos. Su acierto en el tercer cuarto obligó a los locales a espabilarse. Lo hicieron a lo grande. Un parcial de 14-0 (50-40) fue la evidencia palmaria de que el Maccabi no estaba para demasiadas exigencias. Al Valencia le bastó con gestionar la diferencia en el tramo final para sumar su tercer victoria en tres jornadas.

75. Valencia (18+15+17+25): Jones (8), Robertson (3), Puerto (7), Inglis (11) y Davies (10) -quinteto titular- Jovic (7), Claver (10), Mari (0), Reuvers (6), Touré (4), Pradilla (6) y Ferrando (3).

66. Maccabi Tel Aviv (17+12+15+22): Brown (13), Cleveland (5), Colson (20), Cohen (7) y Nebo (4) -quinteto titular- Sorkin (0), Rivero (5), DiBartolomeo (0), Blatt (3) y Webb (9).

Árbitros: Javor (Esl), Jovcic (Ser) y Keljensic (Mon). Sin eliminados. Técnicas al banquillo del Valencia y a Jones.

Incidencias: 4.000 espectadores en la Fonteta. Partido correspondiente a la tercera jornada de la Euroliga.

3ª jornada: Partizán, 83-Barcelona, 92; Fenerbahçe, 83-Panathinaikos, 69; Anadolu Efes, 89-ASVEL Villeurbanne, 84; Baskonia, 68-Bayern, 76; Real Madrid, 93-Zalgiris Kaunas, 79; Milán, 65-Olympiacos, 53; Estrella Roja, 76-Mónaco, 82; Valencia, 75-Maccabi, 66 y Virtus Bolonia, 87-ALBA Berlín, 76.

Clasificación: 1. Real Madrid (3/0); 2. Barcelona (3/0); 3. Valencia Basket (3/0); 4. Virtus Bolonia (2/1); 5. Bayern Múnich (2/1); 6. Fenerbahçe (2/1); 7. Zalgiris (2/1); 8. Milán (1/1); 9. Maccabi (1/1); 10. Estrella Roja (1/2); 11. Partizán (1/2); 12. Baskonia (1/2); 13. Panathinaikos (1/2); 14. Olympiacos (1/2). 15. Mónaco (1/2); 16. Anadolu Efes (1/2); 17. ALBA Berlín (0/3); 18. ASVEL Villeurbanne (0/3).