La valoración de Fernando Alonso que marca la diferencia

La expectación en torno a la temporada 2026 de Fórmula 1 se intensifica tras los rumores que apuntaban a posibles retrasos en el desarrollo del motor Honda, lo que podría impedir la presencia de su escudería Aston Martin en los primeros test del año, programados en el circuito de Barcelona. Sin embargo, el piloto Fernando Alonso quiso zanjar cualquier duda con una respuesta clara y contundente: todo está listo para rodar en enero.

Alonso explicó que ya está previsto instalar su asiento la próxima semana, antes de partir hacia Silverstone para ultimar detalles logísticos, ya que el simulador, los vuelos y el hotel para la pretemporada están confirmados. Según él, eso demuestra que no hay razones reales para que Aston Martin falte al test.

Este optimismo cobra aún más sentido si se considera que 2026 marcará un antes y un después para Aston Martin. Será la primera temporada con unidad de potencia Honda —tras abandonar su anterior proveedor—, lo que ofrece al equipo plena libertad de diseño e integración al monoplaza nuevo.

Además, la llegada del nuevo reglamento técnico supone una revolución total: cambios importantes en normativa aerodinámica, de motor, configuración del coche… Para Alonso, estos test de Barcelona serán clave: “el invierno es muy corto… necesitamos preparar la temporada de la mejor manera posible”, tanto a nivel físico como mental.

Más allá del coche, el piloto también confía en el trabajo interno de la escudería. Aston Martin ha reforzado su estructura técnica, ha renovado instalaciones —incluyendo un nuevo túnel de viento— y ha reunido talento importante para afrontar 2026 con ambición. Para él, esto, unido al motor Honda, podría convertir al nuevo monoplaza en una base seria para competir.

Al final, esa mezcla de ilusión, preparación y pragmatismo define el mensaje: los rumores sobre retrasos están descartados. Aston Martin llegará al test de Barcelona con todo lo necesario, y con ello, arranca oficialmente una nueva etapa de esperanza y expectativas en el camino hacia volver a luchar por los puestos de honor en la Fórmula 1.