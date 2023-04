La versión del mejor amigo de Dani Alves sobre la presunta violación: "La chica llamó su atención rozándose"

La presunta agresión de Dani Alves a una chica de 23 años cuenta con varias versiones. Hasta ahora el deportista ya reconoció que mantuvieron relaciones sexuales, pero que fueron consentidas. La mujer se opone a esta versión y afirma que fueron por la fuerza. Bruno Brasil, uno de los mejores amigos de Alves, rompió su silencio con el periodista Carlos Quílez. "Dani habló con todas, como yo, pero más con ella (la denunciante), que se acercó a él, en algunos momentos bailando y rozándose, llamando su atención", afirmó Brasil.

"Además, recuerdo que en un momento dado de la noche, Dani se separó de ella para hablar con las otras amigas y fue esta misma joven quien volvió a acercarse a él", siguió el amigo de Alves.

El periódico Mundo Deportivo informa que el futbolista reiterará la idea de que las relaciones sexuales fueron consentidas por parte de la joven. "Para ello, volverá a apoyarse en las imágenes de las cámaras de seguridad del local que muestran cómo ella entró dos minutos más tarde al baño, de motu proprio", apunta el citado medio.

En los primeros días de Alves en prisión se hablaba mucho de un tema totalmente opuesto a este: el jugador solamente quería ser uno más sin tener un gran protagonista. Pero esto se antoja complicado y la prueba de ello es que cuando jugó su primer partido de fútbol en la cárcel tuvieron que cerrar varias puertas de toda la expectación que se generaba.

Uno de los dilemas todavía no resueltos es el de si tiene compañero de celda. "No te lo sabría decir, pero por lo que he escuchado aquí en las puertas sí. Es un caso importante y es un futbolista importante, y para que no haya problemas entre los presos", desveló en Telecinco una persona que está en la cárcel.

Tal y como afirma la 'Ley del sí es sí', las penas oscilan entre los cuatro y los 12 años de prisión cuando la agresión consiste en un acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal. Además, la juez instructora ya dijo que es "contundente y persistente" la declaración de la víctima respecto a que el futbolista la forzó en el baño de Sutton.

A su vez, Alves también trata de convencer a Joana para que sigan como pareja. El argumento del futbolista radica en que "estaba borracho y que no recordaba absolutamente nada". Fue el propio futbolista el que llamó en dos ocasiones a su todavía mujer para pedirla perdón y confesarle que está afectado y arrepentido. Sin embargo, la modelo rompió la relación.