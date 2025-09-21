Vigo da la salida a la tercera etapa de La Solitaire du Figaro Paprec

Vigo y su ría despedirán hoy a partir de las 17:00 horas a La Solitaire du Figaro Paprec, una de las regatas oceánicas en solitario más emblemáticas del mundo. La salida de la regata, con 34 regatistas solitarios en liza, ocupará el ancho de ría frente al Muelle de Trasatlánticos. Debido al dispositivo de seguridad y al gran número de embarcaciones de espectadores que se esperan en la ría para despedirlos, el tráfico marítimo en el Puerto de Vigo quedará suspendido de 16:00 a 18:30 horas para garantizar la seguridad de los participantes y de la organización de la regata.

Además, la Autoridad Portuaria de Vigo abrirá el Muelle de Trasatlánticos a la ciudad durante la salida para que la ciudadanía de Vigo y los visitantes puedan seguirla de cerca, despedir a los regatistas y disfrutar de un espectáculo deportivo de primer nivel desde un lugar privilegiado.

La primera cita mañana será en la dársena de Portocultura, donde desde el viernes están amarrados los 34 barcos. A partir de las 15:00 horas, uno a uno, los barcos comenzarán a largar amarras para poner rumbo a la línea de salida, que estará situada frente a Punta Lagoa.

El pistoletazo de salida sonará a las 17:00 horas. Una vez superada la línea que marca el comienzo de la navegación entre Vigo y Normandía, la flota de 34 Fígaros tendrá que dirigirse a la baliza situada en Rodeira. Desde ahí se dirigirán al Muelle de Trasatlánticos, regresarán a la baliza de Punta Lagoa de nuevo, pasarán por Borneira, Punta Subrido y finalmente saldrán por la boca norte de la ría de Vigo rumbo a Saint-Vaast-la-Hougue.

Vigo despedirá así la que ha sido la única parada en España de La Solitaire de Figaro Paprec, una de las regatas offshore más emblemáticas del calendario internacional; un hito conseguido gracias al apoyo de la Diputación de Pontevedra y el compromiso de la Autoridad Portuaria de Vigo con la ciudad.