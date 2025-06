La viuda de Kobe Bryant responde a los rumores sobre un posible embarazo

Vanessa Bryant, viuda del legendario jugador de la NBA Kobe Bryant, ha desmentido de manera categórica los recientes rumores que circulaban en redes sociales acerca de un supuesto embarazo. El 1 de junio de 2025, utilizó su cuenta de Instagram para responder de forma indirecta pero contundente, compartiendo en sus historias un meme de la cantante Rihanna. En la imagen, Rihanna aparece relajada, con una máscara de snorkel, una bebida en la mano y haciendo un gesto con el dedo medio, interpretado ampliamente como una reacción desafiante y sarcástica ante las especulaciones sin fundamento sobre la vida personal de Vanessa. Fuente: The Times of India.

Los rumores comenzaron a propagarse en plataformas como TikTok, Facebook y X (anteriormente conocida como Twitter), donde se compartieron imágenes manipuladas y teorías sin respaldo que afirmaban que Vanessa estaba esperando un hijo y mantenía una relación sentimental con un joven jugador de la NBA. No obstante, hasta el momento no hay evidencia fidedigna ni declaraciones oficiales que sustenten dichas afirmaciones. La propia Vanessa no ha hecho ningún comentario directo confirmando tales rumores, y su publicación en Instagram se interpreta como una manera irónica de poner fin a las especulaciones. Fuente: Indiatimes.

Desde la trágica pérdida de su esposo Kobe Bryant y su hija Gianna en 2020, Vanessa ha mantenido un perfil público marcado por la dignidad, dedicando sus esfuerzos a preservar el legado de Kobe y a cuidar de sus hijas. A pesar del constante escrutinio mediático y las invasiones a su privacidad, ha sabido manejar estas situaciones con fortaleza, eligiendo responder a los rumores con una mezcla de humor, elegancia y firmeza. Fuente: The Times of India.