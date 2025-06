Susana Guasch no se calla y responde a Luis Enrique tras humillarla en público

Ha sido sin duda, lo más comentado en redes durante todo el fin de semana. Luis Enrique hizo historia este sábado en Múnich. Bordó la primera 'Champions' del PSG y completó el primer triplete del fútbol francés, el segundo de su carrera, tras destrozar al Inter de Milán (5-0) con una exhibición sin precedentes en el Allianz Arena y con un equipo que moldeó a su antojo, que esculpió hasta erigirlo como el rey de Europa en una temporada para el recuerdo.

Tras el encuentro, el asturiano se acercó para atender a Movistar+ dejando claro que ni olvida ni perdona. El técnico siempre pasa factura y eso fue lo que ocurrió en el incómodo momento con la periodista Susana Guasch, la cual ha sido muy crítica con el técnico asturiano en los últimos años.

"Vengo por Mónica, por ti poco..."

Al lado de Susana estaban Álvaro Benito y Mónica Marchante: "Vengo por Mónica. Ya lo sabéis todos. Por ti Álvaro, menos. Y por ti no, poco, poco", sentenció Luis Enrique ante la atónita mirada de todos los presentes.

La periodista le respondió al instante haciendo referencia a su último momento tenso: "Se pasa el tiempo, ¿Cuánto ha pasado?". A lo que Luis Enrique respondió: "No lo sé. Yo sigo igual de joven. No sé cuánto ha pasado".

La tensión entre la comunicadora y el técnico viene de lejos y ya vivieron más de un momento desagradable durante la etapa del asturiano en el FC Barcelona. En la previa del encuentro entre el FC Barcelona y el Atlético de Madrid de abril de 2016 el mal rollo fue más que evidente entre Luis Enrique y la reportera.

El técnico decidió contestar con malos modos todas y cada una de las cuestiones realizadas por Susana Guasch. Respuestas cortantes que incluyeron frases como “vuestro análisis es superficial, no tiene nada que ver con el análisis de un profesional”, “habla de lo que quieras, yo te contesto lo que me apetezca” o directamente “pregúntaselo a Simeone”.

Al final de la entrevista, Susana que aguantó estoicamente el desaire comentó: "No faltan los palos. Siempre tiene preparado el dardo".

El incidente corrió como la pólvora en redes sociales y la presentadora ha querido zanjar la polémica con un vídeo publicado en su perfil de Instagram en el que no se ha mordido la lengua.

"Oye, para gustos"

"Ese cariño con Luis Enrique viene desde hace nueve años. Para que os hagáis una idea, Lamine tenía entonces 8. Nueve años en los que yo no le he vuelto a ver ni he vuelto a coincidir nunca más", empieza aclarando Susana.

La periodista continúa explicando: "Era 2016, Luis Enrique entrenaba al Barça y le hice todas las entrevistas antes y después de los partidos. Vamos, lo de siempre: periodismo, preguntar a todos, al que gana y al que pierde. Lo que pasa es que esa temporada no le fue bien. No le apetecían las entrevistas. Ni que habláramos de fútbol ni de nada relacionado con el equipo. Al final la cosa acabó con el Barça eliminado de la Champions por el Atlético".

Y añade que "veo que mi trabajo no lo ha olvidado y que no le gustó. Oye, pues, para gustos… pero es que ya está, no pasó nada más, simplemente eso. Lo mejor es que él, casi una década después, sigue haciendo lo suyo y yo también. Continuará pensando que los periodistas no tenemos ni puta idea, título, por cierto, de un documental maravilloso sobre su persona, que no os podéis perder si es que no lo habéis visto y yo seguiré preguntando lo que me apetezca", concluye.