Renfe estrenará web en verano para evitar colapsos en la venta de billetes

Renfe pondrá en servicio en junio su nueva página web, una vez concluya la remodelación que está llevando a cabo en la actual, con el fin de poner fin a las quejas de los usuarios, que han criticado duramente su complejidad y su inoperatividad en momentos de alta ocupación, como ocurrió en la campaña de promoción del primer AVE “low cost" AVLO. Esta web constituye ya su principal canal de venta de billetes, dado que comercializa más del 50% del total, por delante de los que despacha en las taquillas de las estaciones, por teléfono o en las agencias de viajes. Además, contabiliza unos 160 millones de visitas anuales. Para su mejora invertirá 750.000 euros.

La compañía ferroviaria pública estrenará la nueva página de Internet en vísperas de la temporada de vacaciones de verano, una de las épocas de mayor movilidad de viajeros, y unos meses antes de que en diciembre empiece a afrontar la competencia de otros operadores en el AVE. Junto a ella, se desarrollará su propia aplicación de movilidad “Renfe as a Service”, una herramienta digital con la que busca que sus billetes no los comercialicen otras plataformas y ofrecer a los viajeros contratar todo tipo de trayectos y transportes, no sólo el tren. Además, la compañía trabaja para ampliar el periodo de antelación con la que los pasajeros pueden comprar sus billetes, con el fin de extenderlo hasta un año, frente al máximo de tres meses actuales.

Renfe ha vendido ya 146.389 billetes del Avlo, el tren de Alta Velocidad de bajo coste, de las 522.000 plazas disponibles en el primer mes desde que se pusieron a la venta para viajar entre el 6 de abril y el 31 de agosto, lo que supone el 28% de las plazas ofertadas. En este mes inicial se han ofertado cuatro frecuencias por sentido en la línea Madrid-Barcelona, dos de ellas directas y otras dos con parada en Zaragoza. Para los trayectos del mes de abril, Renfe ha vendido el 55% de los billetes ofertados, en tanto que para mayo ha comercializado el 41% de las plazas.

El perfil más habitual que ha reservado los billetes del Avlo son familias y jóvenes que no utilizaban el tren. En cuanto a la demanda y días de la semana, los más solicitados han sido, por este orden, los domingos (24,5%), viernes (19,9%) y sábados (15,4%), seguidos por los billetes para lunes (13%), jueves (11,8%) y martes (7,8 %). El día menos demandado es el miércoles (7,7%).

Por medio de venta, el 70% de los billetes se ha vendido a través de la web del Avlo y el 30%, por la de Renfe, con la suma de 140.000 altas registradas en el sistema de ventas por el Avlo. El servicio adicional más solicitado en este primer mes de venta ha sido la selección de asiento (5,3% del total de billetes vendidos), junto al equipaje grande (4%) y la anulación o cambio (2,8%).