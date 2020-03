El presidente del Gobierno Pedro Sánchez, adelantó todas las medidas laborales que el plan ha destinado especialmente para el colectivo de autónomos, con más de 3,2 millones de trabajadores. Entre las principales, la exoneración del pago de cuotas al Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (RETA) y el acceso al paro por cese de actividad, para lo que se acortarán los trámites. Por tanto, se establece una prestación extraordinaria por cese de actividad sujeta a una regulación distinta a la ordinaria, según la cual el autónomo societario -el que tiene trabajadores a su cargo- podrá pedir un Expediente de Regulación Temporal (ERTE) para sus empleados y solicitar al mismo tiempo el cobro de una prestación extraordinaria por cese de actividad, sin obligación de cotizar mientras dure esta situación excepcional. Para facilitar ese acceso a la prestación se simplicarán los trámites, por lo que al adherirse a causas de fuerza mayor, la prestación será otorgada de forma casi automática por las mutuas.

La reacción de las principales asociaciones de trabajadores por cuenta propia -ATA, UPTA y UATAE- no ha sido uniforme. Mientras, el presidente de ATA, Lorenzo Amor, criticó duramente estas medidas por “quedarse cortas” y no atender una de nuestras principales peticiones, la suspensión de las cuotas, tanto Eduardo Abad, presidente de UPTA, como María José Landáburu, de Uatae, se mostraron “muy satisfechos” con este plan.

Amor fue el más combativo a la hora de criticar las medidas del Gobierno, ya que entiende que “nos han dejado de lado” en esta crisis por no aprobar la suspensión del pago de la cuota de los autónomos, “como ha hecho Francia”. El responsable de ATA cargó contra el presidente por lo que cree un desagravio con el resto de trabajadores. “Estamos en casa, sin trabajar, pagando luz, alquileres, IBI y teniendo ingresos cero y, por eso, tiene que haber cotizaciones cero”. En un vídeo en las redes sociales, Amor mostró su indignación con una plan que “no recoge las verdaderas necesidades que tienen ahora mismo los autónomos. Si no pueden trabajar, tampoco pueden ingresar, y si no ingresan no pueden pagar ni las cotizaciones ni las cuotas”. Asimismo reclamó que España debía haber seguido el mismo camino que Francia, “que decidió suspender las cotizaciones y la cuota de los autónomos para preservarlos”. El dirigente ha cifrado en 18.000 millones de euros las pérdidas que sufrirán los trabajadores por cuenta propia en dos meses por las medidas tomadas.

No tiene la misma visión Eduardo Abad, que considera que las decisiones tomadas “son muy importantes en materia de protección, ya que miles de autónomos podrán disfrutar de una prestación por cese de actividad temporal y de la suspensión de la cotización al RETA mientras esta situación de emergencia esté presente y sea catalogada como causa de fuerza mayor”. Para el presidente de UPTA, urge que el Ministerio de Seguridad Social elabore una guía con el procedimiento para poder solicitar la prestación y también “deben articularse”, en común acuerdo con las mutuas de accidentes de trabajo y las organizaciones de autónomos, “los canales necesarios para que se solventen afirmativamente todas las solicitudes que se presenten y que cumplan con los requisitos”.

En el mismo sentido se expresó María José Landáburu, que recalcó que “es imprescindible que los avales públicos y la liquidez lleguen hasta el tejido económico de los 3,2 millones de autónomos”. Para la presidenta de UATAE, el Ejecutivo debería reflexionar para que la exoneración de las cotizaciones no se limite a la duración del Estado de Alarma, e insta a que se considere prorrogar esta medida más allá de ese período, ya que “el impacto económico también será más largo y hay que tratar de sostener y acompañar la vuelta a la actividad”. Recuerda Landáburu que “el hecho de que la prestación por cese temporal se calcule sobre la base de cotización dejará nuevamente al descubierto los déficits de protección social” que sufren los trabajadores por cuenta propia, y pide que se estudie la manera de "transitar a un modelo de cotización más justo y progresivo”.