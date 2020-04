Gimnasios domésticos: el confinamiento dispara la venta de bicicletas estáticas y cintas elásticas

El mundo “fitness” se ha apoderado de las redes sociales. Directos de Instagram, rutinas en Youtube, aplicaciones con planes completos para ejercitarse durante la cuarentena. Estos recursos online han ganado popularidad desde que se declaró el estado de alarma, ya que permiten combatir el sedentarismo, el insomnio y la ingesta de calorías extra, todo, sin salir de casa. El fin del estado de alarma aún no tiene una fecha concreta. Lo que sí se conoce es que las actividades de ocio no saldrán por completo de la hibernación hasta final de año, según ha anunciado el Gobierno. Con la mirada puesta en el largo plazo, los españoles comenzaron a proveerse de artículos deportivos con los que poder montar un pequeño gimnasio en casa. La compra de esterillas, las bandas elásticas y las bicicletas estáticas se ha duplicado en el último mes, según los datos del comparador acierto.com

La alteración de nuestros hábitos cotidianos también ha repercutido en los patrones de consumo. Si bien miles de españoles se decantaban inicialmente por productos de primera necesidad, ahora el carrito ha empezado a llenarse de productos “capricho” propios del ocio. Esto ha hecho subir la venta de la harina y de productos para repostería (60%), la cerveza (45%) y los aperitivos (44%). Los pedidos de comida a domicilio se multiplican por cuatro en algunas franjas horarias. La cifra es de extrañar si se tiene en cuenta que los españoles gastan de media 1.900 euros al año en bares y restaurantes, subraya acierto.com. La venta de juegos de mesa también ha crecido más de un 30%, así como los videojuegos (142%) y las suscripciones a servicios de streaming (con aumentos de hasta el 79%). Y hasta los ratones para ordenador y monitores externos (que han sufrido un aumento del 84% y el 105% respectivamente).

No obstante, el mayor crecimiento lo experimentan los artículos deportivos, probablemente ligado a paliar los efectos de la ingesta de alimentos poco saludables y el sendentarismo. Destacan aquellos relacionados con la práctica deportiva –que en términos globales han crecido casi un 200%– como las esterillas (147%) y las bicicletas estáticas (450%); agotadas en muchas superficies. Además, la gran mayoría de estos artículos que no son de alimentación son adquiridos a través del comercio online, que ha crecido un 50% durante el confinamiento.

Artículos deportivos más vendidos de Amazon

Los artículos para hacer ejercicios de cardio y de musculación son los más populares. Las XDSP bandas de resistencia (17,58 euros) son el producto más vendido de Amazon en el apartado de “Deportes y aire libre”. La segunda posición la ocupan el set de cinco bandas elásticas Gritin por 18,59 euros. Le siguen bicicleta estática Ultrasport F-Bike (159,99 euros) y la pulsera de actividad Xiamoi Mi Band 4 (32 euros). La cuerda de saltar Gritin (17,99 euros) se queda fuera del podio y le siguen las esterillas y otros set de bandas de resistencia.

El consumo de rutinas deportivas online también ha aumentado. Según las estadísticas de Google Trends, la web y canal de youtube Gym Vitual, unos de los más conocidos en este ámbito, ha pasado de tener un interés del 7% a mediados de marzo a alcanzar su pico máximo de popularidad (100%) el 7 de abril. La misma tendencia han seguido las búsquedas del término “Sergio Peinado”, un creador de contenido deportivo, cuya web y canal de Youtube, Entrena con Sergio Peinado, alcanzó su mayor rango de búsquedas durante la cuarentena este pasado 14 de abril.