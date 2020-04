Airbus abre la puerta a más despidos: “Nuestra supervivencia está en peligro si no actuamos”

“La supervivencia de Airbus está en el aire si no actuamos rápido”. La afirmación no puede ser más directa y contundente. Y el que la hace no puede saber mejor de lo que habla: el consejero delegado del consorcio aeroespacial eruopeo, Guillaume Faury. En una misiva enviada hace unos días a sus 135.000 empleados y desvelada por el medio especializado “Fly News", Faury ha puesto al descubierto la precaria situación por la que atraviesa Airbus, que ha abierto la puerta a más despidos después del plan de ajuste de 2.362 puestos de trabajado anunciado a principios de marzo.

De avanzar a toda máquina beneficiada por los problemas de su eterno rival, Boeing, Airbus ha pasado a padecer en sus carnes los efectos devastadores que el coronavirus está teniendo en el sector aéreo. En su misiva, Faury asegura que como consecuencia del desplome de los pedidos “nos enfrentamos a un desequilibrio severo e inmediato entre nuestros ingresos y costes, o más concretamente, entre el efectivo que ingresamos y que sale. Estamos sangrando efectivo a una velocidad sin precedentes, lo que puede amenazar la existencia de nuestra empresa. Por ese motivo actuamos tan rápido, para asegurar líneas de crédito adicionales de unos 15.000 millones de euros que nos den la flexibilidad y el margen de tiempo necesario para adaptar y redimensionar nuestro negocio". Airbus ha perdido en el espacio de una semanas un tercio de su producción. Y la cosa puede ir todavía a peor, según advierte Faury.

El máximo directivo de Airbus asegura que la parálisis económica en que se encuentra sumido el mundo está destrozando la cadena de suministros y el negocio de Airbus. “Los bloqueos y las prohibiciones de viaje no solo han reducido nuestras actividades comerciales sino que han hecho que nuestras cadenas de suministro internas y externas no estén sincronizadas. Hablando con franqueza, muchas aerolíneas de todo el mundo luchan por su supervivencia, lo que socava su capacidad de recibir nuestros aviones a corto plazo y en un futuro cercano”, asegura en su carta.

Para contrarrestar estos efectos, hasta ahora, en materia de empleo, Airbus había anunciado un ERTE que afecta a 3.000 de sus trabajadores en Francia. En Gran Bretaña, ha mandado a casa de permiso a los 3.200 empleados que tiene en su planta de Gales. El consorcio se planeaba, asimismo, apostar por ERTEs en Alemania y España. Precisamente, CC OO y ATP-Sae reconocieron ayer esta posibilidad y asumieron que sería la menos malas de las soluciones posibles teniendo en cuenta que el coronavirus ha dejado sin carga de trabajo a unos 2.000 de sus empleados. Pero puede que estos expedientes no sean suficientes. De hecho, el propio Faury abre la puerta a medidas más traumáticas. "Es posible que ahora necesitemos planificar medidas más amplias. ….Estoy siendo directo y transparente con vosotros, porque quiero prepararos para la realidad de nuestro nuevo entorno operativo», explica el consejero delegado de Airbus.

Fuentes del sector consultadas por la agencia Reuters aseguran que la compañía se estaría planteando lanzar en verano un plan similar al que ejecutó en 2007 y que comportó el recorte de 10.000 puestos de trabajo. No obstante, Faury ha asegurado que todas las posibilidades están abiertas. La compañía, no obstante, estaría también negociando préstamos con varios gobiernos europeos para sortear la situación.