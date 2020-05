Esta batalla la ganamos entre todos

El mundo se enfrenta a una prueba como nunca antes había vivido. Prácticamente, todos los países del planeta están sufriendo la crisis de laCOVID-19 y, aunque avanzamos un poco cada día, los pronósticos de los organismos internacionales indican que nos queda camino por recorrer.

Gran parte de la población mundial está pasando estos días en casa, mientras que un elevado número de negocios cuya actividad no es esencial ha tenido que bajar la persiana, algo necesario para pasar lo peor de esta amenaza global.

En este contexto, en el que organismos internacionales redefinen sus estrategias de cara a las previsiones del año, tanto la ciudadanía como algunas empresas colaboran con pequeños y grandes esfuerzos para que nadie se quede atrás en la lucha contra el virus.

Se trata de una llamada a la acción cuyo destinatario es el mundo entero.

Manos a la obra

Además de la impresionante labor del personal sanitario, de limpieza y los trabajadores de farmacias y supermercados, transportistas, etc, es gracias a la responsabilidad de la sociedad en general que podremos poner fin a esta etapa.

Aunque las consecuencias de esta crisis solo las analizaremos de manera objetiva una vez la hayamos superado, ya son muchas las iniciativas y programas que tratan de construir, incluso en estos, unos tiempos mejores.

Y es que, a veces, las situaciones más difíciles sacan lo mejor de las personas. La amenaza global del coronavirus ha puesto de relieve la necesidad de ser solidarios y de hacer esta cuarentena una nueva oportunidad para unirnos y ayudarnos como sociedad.

Sabiendo que, en momentos como estos, cualquier gesto cuenta, una de las decenas de iniciativas que están impulsando las diferentes entidades es “Esto lo superamos juntos” (estolosuperamosjuntos.com), de Banco Santander. Esta iniciativa se enmarca dentro del programa global de ayudas de la entidad, llamado Santander All. Together. Now, en todas sus geografías.

Este programa sirve de punto de encuentro entre empresas, instituciones, profesionales, artistas y ciudadanos para colaborar, aportar ideas para el tiempo de confinamiento, realizar donaciones, obtener información para las pymes u ofrecerse como voluntario, entre otras cosas.

La plataforma, totalmente abierta y accesible, no pierde de vista que, en estos momentos , hay personas que viven un doble aislamiento debido a diferentes circunstancias personales que les impiden, por ejemplo, ir a hacer la compra, recibir sus medicinas, hablar con otras personas o recibir los cuidados mínimos que necesitan. Este suele ser el caso de personas mayores en situación vulnerable.

Para este tipo de casos, son varios los proyectos que pretenden impulsar la solidaridad entre vecinos para ayudar a quienes más lo necesitan. En estolosuperamosjuntos.com, recogen distintas ideas para aportar nuestro granito de arena en la lucha contra el virus.

Además de estas propuestas, la plataforma ofrece recomendaciones para pasar estos días en casa, recursos para los más pequeños, un mapa interactivo para encontrar los servicios básicos a nuestro alrededor e información actualizada y rigurosa sobre el coronavirus.

Al lado de las empresas que más lo necesitan

Aunque la COVID-19 ha puesto de en primera línea la importancia de sistemas sanitarios fuertes y con recursos, la respuesta en la salida de la crisis también será clave para dar con el fin de la pandemia. De la misma forma que el virus ataca a todas las clases sociales, la solución para volver a la normalidad tendrá que ser transversal y global, y habrá de tener en cuenta cuestiones económicas y sociales.

El principal desafío al que nos enfrentamos es el impacto en la industria que tendrá el descenso de la actividad que vivimos estos días el día de mañana. Debido a esto, son varias las entidades bancarias que, como muestra de su responsabilidad social como agentes económicos, llevan semanas anunciando medidas para ayudar y colaborar con la liquidez y el crédito de las empresas.

Dentro del programa global Santander All. Together. Now, que tiene como objetivo mitigar el impacto económico de la crisis del coronavirus, Banco Santander ha habilitado un fondo solidario que partió con 25 millones de euros y ya ha alcanzado los 54 millones para la compra de material médico, así como un conjunto de medidas que muestren el compromiso de la entidad con el tejido empresarial allí donde opera.

Tiempos de teletrabajo y apuesta digital

Gracias a las nuevas tecnologíasmuchas compañías, tanto grandes como pequeñas, han podido colaborar en la contención del virus sin mermar la calidad de su actividad y servicio, gracias al teletrabajo. Las herramientas colaborativas, las videollamadas y una magnífica infraestructura de red permiten cada día a miles de profesionales realizar sus tareas desde casa sin ningún problema. La cultura del teletrabajo ha tomado un nuevo impulso y previsiblemente ha llegado para quedarse.

Son muchos los ejemplos de compañías que se han adaptado rápido al modelo, como Orange, Vodafone,Telefónica, Iberdrola, Banco Santander, BBVA, Zurich Seguros, Ernst&Young …

En el caso de Santander por ejemplo, sus sistemas y recursos están adaptados desde hace tiempo al teletrabajo y reforzados en la actualidad, para permitir que en estos momentos se encuentren teletrabajando más de 120.000 empleados en todo el mundo, de los que 25.000 se encuentran en España.

El escenario laboral impuesto por la pandemia, conllevará importantes reflexiones en medio de una nueva realidad económica que deberá contar con empresas innovadoras, flexibles y con modelos de trabajo adaptados a la era digital.