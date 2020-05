El Gobierno reserva solo 3 millones de euros para el subsidio de 400.000 empleadas del hogar

El sector de las empleadas del hogar salió del olvido en marzo para volver a él un mes más tarde. Mayoritariamente mujeres, de origen extranjero, con varios trabajos precarios y en ocasiones sin contrato. Estos son los ingredientes que han convertido a las trabajadoras de servicio doméstico en un colectivo especialmente vulnerable durante la crisis del Covid-19. Los sindicatos y asociaciones exigieron la puesta en marcha de mecanismos urgentes con los que garantizar la seguridad y unos ingresos mínimos para este colectivo. “No somos ciudadanas de segunda clase", afirmaba la presidenta de la Asociación Servicio Doméstico Activo de Madrid, Carolina Elías, antes de la gran noticia. El Gobierno anunció a finales de marzo que las empleadas del hogar dispondrían por primera vez de un subsidio compatible, además, con el mantenimiento de parte de su actividad laboral.

La partida presupuestaria para este subsidio que puede solicitarse desde ayer asciende a 3.150.000 euros, según el Programa de Estabilidad 2020. Esta dotación está destinada a cubrir las necesidades económicas de las casi 400.000 empleadas del hogar que están dadas de alta en la Seguridad Social. El sistema de empleadas del hogar registró nuevos descenso de afiliación a la Seguridad Social en abril. “Se han reducido en un total de 11.801 las personas afiliadas a este sistema especial y se sitúa la afiliación media en 381.557 personas, lo que supone un descenso del 3% respecto al pasado mes de marzo y del 6,5% en términos internanuales”, señala CC OO.

Obviamente no todas accederán a la prestación, aunque si se parte de la cifra total, la asignación que por el momento da el Gobierno a este sector ronda los 8 euros por persona para todo el periodo del estado de alarma. En el caso de que solo un 10% (40.000 trabajadoras) pida el subsidio, está cifra sería de 80 euros por persona. Además, según las condiciones anunciadas por el Gobierno, la cuantía de esta ayuda será del 70% de la base de cotización de la empleada de hogar y variará en función de si se ha quedado sin empleo o si ha sufrido una reducción total o parcial de las horas de trabajo.

Más allá de las bajas en la Seguridad Social

“Si es la única partida que se va a destinar es insuficiente”, denuncian desde Unión Sindical Obrera (USO). Al sindicato no le salen las cuentas y califican de “broma” el presupuesto destinado al subsidio de las empleadas del hogar. La mayoría de las trabajadoras afectadas que han recurrido a USO para resolver sus dudas “siguen dadas de alta en la Seguridad Social pero con el contrato suspendido. Estas también podrán acceder a la prestación”, añade, y son muchas más de las que se pueden calcular con los datos de altas y bajas de la Seguridad Social. Además de ser uno de los sectores más castigados por la crisis del Covid-19, las trabajadoras que conforman este colectivo tienen otras dificultades. “Muchas no tienen acceso a internet ni a un ordenador”, lo que les dificultará aún más el proceso de solicitud, un trámite que puede dilatarse en el tiempo hasta tres meses, según USO. “El sector no se puede permitir más meses sin ayudas”, alerta el sindicato.

Daniel Barragán, secretario de Acción Sindical de CC OO, entiende esta partida como un “presupuesto inicial” que irá cambiando en función del número de personas que intenten acogerse a esta ayuda. Al ser el “sector más desregularizado del tejido productivo”, no hay forma de dimensionar cuántas solicitudes recibirá el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE), declara Daniel Barragán. El sindicato ha lanzado una campaña para dar a conocer estas ayudas y conseguir que el mayor número de afectadas pueda acceder a ellas. “Si hay un porcentaje elevado que piden esta ayuda” el presupuesto “no va a dar ni de lejos”, añade Barragán. CC OO exigirá al Gobierno amplíe esta partida si fuera necesario para “cumplir el compromiso que han puesto sobre la mesa”. Fuentes de Ministerio de Trabajo declaran a LA RAZÓN que la partida presupuestaria es “lo que se estima que se puede gastar, aunque dependerá del número de personas que lo soliciten”. El Ministerio dirigido por Yolanda Díaz desconoce cuál va a ser la demanda de esta ayuda debido a las peculiaridades del sector, en el que se trabaja por horas y en varias casas a la vez.