Bankia le hace la compra a domicilio gratis a 1 millón de pensionistas

Ernesto Garnelo, médico jubilado, es uno de los miles de clientes que se benefician ya del servicio ‘Estamos a tu lado’, que evita que los mayores de 65 años salgan de casa para realizar compras básicas en el supermercado o farmacia con motivo de la crisis sanitaria

Ernesto Garnelo, médico pediatra jubilado, es cliente de Bankia y vive en Valencia, en un piso cercano al Palacio de las Artes. Tiene 84 años «y unos meses», apuntala. La casa se le hace grande desde que hospitalizaron a su esposa, hace días. Ambos tienen dos hijas casadas, con una nieta cada una. Su apellido, dice, se acaba con él. La primogénita es maestra y vive en Madrid, así que no puede atenderle. La menor siguió sus pasos: es médico y vive cerca, pero «tiene miedo de venir y sólo la he visto por el interfono o al final del rellano», relata.

Él es solo uno más de los miles de pensionistas españoles a los que las medidas tomadas para controlar la crisis sanitaria han golpeado dos veces: están aislados y solos. Se trata de un colectivo en riesgo que tiene, además, muchas dificultades para obtener productos básicos como alimentos, medicamentos o atención psicológica, porque tienen problemas de movilidad o miedo a salir a la vía pública. Por eso, Ernesto da «gracias a Dios» por la ayuda que le ha ofrecido su entidad financiera, y es que, Bankia presta estos servicios personalizados de manera gratuita para 1 millón de clientes pensionistas.

La entidad financiera ha puesto en marcha, con el soporte de Alares Social, la iniciativa ‘Estamos a tu lado’. ¿El objetivo? Evitar que los mayores de 65 años tengan que salir de sus hogares para realizar la compra o acudir a la farmacia con motivo de la crisis sanitaria. Para este segundo supuesto, contemplan un servicio de ‘Telefarmacia 24 horas’: primero, se recoge, si es necesario, la receta médica, a cualquier hora del día y se acude a la farmacia más cercana al domicilio. Después, se lleva el pedido de la farmacia hasta la puerta del domicilio del cliente, en un máximo de tres horas.

Por otro lado, ‘Te hacemos la compra’ acerca a las casas de los pensionistas dos pedidos del mercado o supermercado que ellos elijan (de seis bolsas de la compra cada uno), en un periodo de entre seis horas y tres días laborales después de realizarlo. Además, Alares habilita un teléfono exclusivo para clientes de Bankia en el que realizar consultas sobre salud y disponer de apoyo psicológico. En total, se han realizado casi 11.500 actuaciones desde que esta iniciativa comenzó en abril (estará operativa hasta el 7 de junio).

«Algunos me quieren dar propina»

Olesya Guzenko, trabajadora de Alares Social, presta este servicio en Granada. Allí ha hecho la compra a decenas de clientes. «La mayoría son viudos, tienen movilidad reducida, son muy ancianos (de entre 75 y 90 años) o están solos, porque sus hijos trabajan en otras ciudades o por otros motivos. Están muy necesitados de ayuda». Cada mañana, Olesya desinfecta su casa, su coche y sale «preparada de casa» con la «máxima seguridad». Sin entrar en el domicilio, recoge la lista de la compra y el importe de la misma, en un sobre con efectivo. «También me dicen si se les ha olvidado alguna cosita», matiza Guzenko. Suelen pedirle fruta y productos no perecederos, como latas de conserva. Una vez efectuada, la compra se entrega del mismo modo y se devuelve el cambio, si lo hubiera.

«Algunos me quieren dar propina», comenta la trabajadora, «pero nunca la cogemos, pues no está permitido». Le ofrecen cafés que no acepta y charlas de rellano que se producen «con una sonrisa, para levantarles el ánimo». Las personas a las que ha atendido son «muy amables, agradecidas, y necesitan contacto, hablar. A veces guardo sus números de teléfono y les llamo desde casa», confiesa.

Silvia es la «señorita», en sus palabras, que atiende a Ernesto. Está «encantado» con ella. «Fue rápida, no entró a casa, no me aceptó nada, me trajo la vuelta exacta... He recibido un trato magnífico, me han atendido muy bien y me ofrecieron la posibilidad de elegir en qué supermercado realizar mi compra». ¿Lo recomendaría a otros pensionistas en su situación? «Con mucha alegría», responde, y prosigue: «Me han ofrecido libertad, limpieza, higiene y honestidad».

Los mayores son «uno de los colectivos más vulnerables de los que nos ocupamos, y los tratamos con mucha cercanía porque son fundamentales para Bankia», asegura Laura Yamaguchi, directora de Marketing de Particulares de la entidad bancaria. El plan ‘Estamos a tu lado’ entra dentro del amplio paquete de medidas impulsadas por Bankia para hacer frente a la situación generada por la crisis de la Covid-19. «Otra de las soluciones que hemos llevado a cabo ha sido, por ejemplo, adelantar el cobro de las pensiones», destaca Yamaguchi.

Asimismo, decidieron suspender el cobro de comisiones por sacar efectivo en los cajeros de otras entidades, ampliar de 20 a 50 euros el pago con tarjeta ‘contactless’ y facilitar el pago de sus deudas a clientes que hayan visto disminuidos sus ingresos o sus ventas con carencias de capital de hasta 12 meses en el caso de hipotecas o de seis meses en sus préstamos consumo. «Queremos ser parte de la solución a esta situación, que ya de por sí está siendo muy difícil e imprevisible», manifiesta, y concluye: «Hemos querido apoyar a quienes siempre han estado con nosotros».

Cómo solicitar el servicio

Se ha informado a todos los beneficiarios potenciales de la iniciativa ‘Estamos a tu lado’ a través por mensaje de SMS, correo electrónico, al iniciar sesión de Bankia online o en la APP, mediante dispositivos digitales y por teléfono, de ahí la importancia de verificar que los datos de los que dispone el banco están actualizados. «El propósito era contactar con nuestros clientes de manera proactiva, a través de nuestros gestores digitales y operadores», explica Laura Yamaguchi. Para solicitar cualquier servicio de ‘Estamos a tu lado’ los clientes de Bankia deben llamar al 91 999 24 55 e indicar el código que han recibido o que su oficina les ha facilitado telefónicamente.