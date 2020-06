El maná no es gratis

Está estos días el Gobierno volcado en una suerte de demagogia de brocha gorda contra el PP a cuenta del maná de Bruselas, o sea, los 140.000 millones de euros que dice nuestro presidente nos van a caer gratis-total a cuenta de la Lotería del Covid.

El planteamiento simplificado es sencillo: la UE le va a dar a España 140.000 millones a cambio de nada, pero el PP está haciendo todo lo que puede para que ese dinero sea condicionado. Ante un planteamiento similar, el señor Borrell le ha tenido que recordar a Rufián que en esta vida el gratis total no existe y, mucho menos, cuando se trata de dinero europeo. Es decir, que nos van a dar más millones que a otros, en efecto, pero no para que lo repartamos en dádivas a amiguetes y afines de Pablo Iglesias, sino para invertirlo en Sanidad, ayudar a la reconstrucción de empresas, socorrer a los autónomos, incentivar a la hostelería y el turismo e invertir en las infraestructuras necesarias para que la economía no se hunda. Bruselas nos va a dar fondos, cierto, pero no a cambio de humo, sino condicionado a lo anterior, teniendo que justificar cada euro que se gaste, devolviendo lo que se determine.

Es evidente que el PP quiere ese maná para España, pero haría mal Casado en no ejercer la labor de auditoría que como jefe de la oposición le corresponde.

Los fondos que nos entregará Europa, cuando lleguen, tienen que ser para levantar de verdad el país, no para alimentar chiringuitos de partidos y asociaciones montadas al amparo de los ministros podemitas.