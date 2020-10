Francisco Javier Carro recibe el Premio de Humanidades de la Fundación IE por su ensayo “Tiempo de Emprendimiento”

El ensayo «Tiempos de Emprendimiento», obra del profesor Dr. Francisco Javier Carro González, ha sido galardonado en la edición 2020 de los Premios de Humanidades otorgados por la Fundación IE.

Carro ha sido distinguido con numerosos reconocimientos a lo largo de su trayectoria profesional y académica. Entre otros, ha recibido el Premio Albarelo de Periodismo Científico, otorgado por el Colegio de Farmacéuticos. Asimismo, recibió la Medalla al Mérito Civil por su actuación al frente del Hospital Universitario Puerta de Hierro de Madrid, durante los atentados del 11-M. En 2020, ha sido galardonado con uno de Premios de Humanidades «IE-Foundation Prize», también por «Tiempos de Emprendimiento».

Doctor con mención Internacional (Cum Laude), Master of Business Administration (MBA), licenciado en Derecho, licenciado en Economía y Empresariales, cursó estudios de postgrado en IE Business School, IESE Business School y estancias en la University of Chicago-Booth School of Business, Fordham University, The Wharton School, The London School of Economics and Political Science (LSE), Harvard Law School-Harvard University y MIT-Sloan School of Management (Cambridge). También tiene una dilatada experiencia como CEO, liderando algunos de los más relevantes hospitales universitarios en Europa, así como instituciones de investigación innovadoras en I+D. Además, esa asesor del Consejo de varias fundaciones de investigación y Consultor de Gobiernos a nivel internacional (LatAm, EMEA, China).

Es autor de más de 100 artículos y publicaciones, experto en educación híbrida y online, y profesor en las áreas de Economía, Derecho, Management, Marketing e Innovación en IE Business School, ESIC Business School, y otras universidades.