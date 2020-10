Una nueva PAC más verde: el segundo paso de cinco

Los ministros de Agricultura de la UE dieron ayer el segundo paso de los cinco que componen el procedimiento para aprobar la nueva PAC, que prestará más atención a «lo verde» y menos a «lo productivo». Se trata de un paso importante, pero no es el definitivo. El primero de ellos, con el que comenzó el proceso hace dos años y medio, fue la presentación por la Comisión Europea de su propuesta sobre la que han negociado los ministros. El segundo tuvo lugar ayer. Ahora faltan otros tres más: mañana los eurodiputados deberían aprobar en sesión plenaria su dictamen sobre la futura PAC, que entrará en vigor en 2023. Como lo que han dicho los ministros y lo que van a consensuar los diputados no coincidirá, será necesario que se reúnan a tres bandas representantes de los miembros del Parlamento Europeo, del Consejo y de la Comisión Europea en lo que se denominan los trílogos, para cerrar un acuerdo sobre la PAC definitiva. Este sería el cuarto de los pasos. Pero conviene recordar que todo lo anterior está supeditado a que el Parlamento Europeo ratifique, o no, lo decidido en la Cumbre de Jefes de Estado y de Gobierno de la UE sobre el Marco Presupuestario 2021-2027 y el Fondo de Recuperación. Mientras no suceda esto, y ojo porque los eurodiputados están rebeldes, no habrá nuevo presupuesto, ni para la PAC, ni para el resto de las políticas de la UE y tampoco habrá dotación económica para el Fondo de Recuperación.

El quinto y último paso de este largo proceso para fijar la nueva PAC se dará en cada uno de los Estados miembros, porque se deja mucha libertad a los mismos para aplicar las nuevas reglas pactadas en Bruselas en sus respectivos territorios. En el caso concreto de España deberán reunirse las comunidades autónomas con los representantes del Ministerio de Agricultura en lo que denomino la «negociación hispano española». Solo entonces sabrán los agricultores y ganaderos el dinero que recibirán en concepto de ayudas y si han salido perjudicados o beneficiados en sus bolsillos en relación con la situación actual. Queda un largo trecho.