Pensión de jubilación no contributiva en 2021: requisitos para cobrarla y cómo pedirla

No tener 15 años cotizados no es motivo para quedarse sin pensión de jubilación. Aunque las cuantías sean bastante más reducidas, las pensiones no contributivas pretenden cubrir las necesidades básicas para las personas mayores de 65 años que no cumplen los requisitos de la pensión de jubilación contributiva.

Los Presupuestos Generales del Estado recogen que las pensiones no contributivas crecen el doble que la inflación hasta el 1,8%. Esto, sin embargo, apenas se traduce en un aumento mensual de entre dos y siete euros. Además, cabe tener en cuenta que los jubilados no contributivos no llegan a cobrar ni 400 euros de media al mes.

Este incremento conlleva cambios en el límite de ingresos para acceder a la prestación, que pasa de 5.538,40 euros anuales en 2020 a 5.639,20 euros en 2021, así como aumentos en las diversas cuantías recibidas en cada supuesto.

¿Qué es?

A diferencia de la pensión de jubilación contributiva, gestionada por la Seguridad Social, la no contributiva corre a cargo del Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales). La pensión no contributiva de jubilación asegura a todos los ciudadanos mayores de 65 años y en estado de necesidad una prestación económica, asistencia médico-farmacéutica gratuita y servicios sociales complementarios, aunque no se haya cotizado o se haya hecho de forma insuficiente para tener derecho a una pensión contributiva. El número total de pensiones no contributivas en la nómina de mayo de 2020 en todo el Estado español alcanzó la cifra de 452.487, siendo un 58,02% (262.009) pensiones de jubilación.

Requisitos para solicitarla

Los potenciales beneficiarios podrán disfrutar de esta prestación y de asistencia sanitaria hasta su fallecimiento siempre y cuando cumplan una serie de requisitos en el tiempo:

-Tener 65 años o más.

-Residir en territorio español y haberlo hecho durante un período de 10 años entre los 16 años y los 65 años. De este periodo, dos años han de ser consecutivos e inmediatamente anteriores a la fecha de la solicitud.

-Las rentas o ingresos en cómputo anual para 2021 deben ser inferiores a 5.639,20 euros anuales.

-Si se convive con familiares las cuantías se elevan. En el caso de que el solicitante conviva solo con su cónyuge y/o parientes consanguíneos de segundo grado (padres, abuelos, hijos, nietos y hermanos):

Para dos convivientes la cantidad límite es 9.586,64 euros.

Para tres, los ingresos máximos anuales son 13.534,08 euros.

A partir de cuatro, 17.481,52 euros.

-Si entre los parientes consanguíneos con los que convive se encuentra en concreto alguno de sus padres o hijos las cifras aumentan aún más:

Con dos convivientes, la cifra límite es 23.966,60 euros.

Con tres, las rentas máximas de 2020 no deben superar los 33.835,20 euros.

Con cuatro convivientes, el límite de ingresos se sitúa en 42.703,80 euros.

Incompatibilidades

La pensión no contributiva de jubilación es incompatible con la pensión no contributiva de invalidez, con las pensiones asistenciales, con los subsidios de garantía de ingresos mínimos y por ayuda de tercera persona, así como con la condición de causante de la asignación familiar por hijo a cargo mayor de 18 años y con discapacidad igual o superior al 65%.

Cuánto se cobra

Para 2021, la cuantía de las pensiones no contributivas queda fijada en 5.639,20 euros íntegros anuales (402,80 euros mensuales) que se abonan en 12 mensualidades más dos pagas extraordinarias al año y la cuantía mínima nunca podrá ser inferior a 1.409,80 euros (100,70 euros mensuales). Si dentro de una misma familia hay varios beneficiarios de pensiones no contributivas la cuantía se reduce a 4.793,32 euros para cada beneficiario, en el caso de que haya dos, y 4.511,36 euros para cada uno, en el caso de que haya tres beneficiarios.

¿Cómo pedirla?

La solicitud de la pensión no contributiva de jubilación podrá presentarse en las oficinas de los Servicios Sociales de las Comunidades Autónomas, del Imserso o en cualquier otra de la Seguridad Social, en las que se facilitará el impreso correspondiente, o por correo. El Imserso cuenta con un mapa donde recoge las direcciones y teléfonos de información de las Comunidades Autónomas y Direcciones Territoriales. Además, también podrá encontrar los formularios de solicitud en formato PDF en la página web del Instituto de Mayores y Servicios Sociales. Está disponible la “Solicitud de pensión de jubilación no contributiva”, la “Solicitud de certificado anual de rentas de pensión no contributiva” y el formulario de solicitud en caso de que resida en Ceuta o Melilla.