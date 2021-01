Acuerdo para prorrogar los Erte hasta el 31 de mayo pero no sobre las condiciones

Fumata blanca en el diálogo social, pero solo a medias. Gobierno, sindicatos y empresarios han llegado a un preacuerdo para extender los expedientes de regulación temporal de empleo (ERTE) hasta el próximo 31 de mayo, pero las divergencias en algunos puntos hacen todavía imposible hablar de un acuerdo cerrado que, de momento, se limita a la fecha.

Los representantes de los agentes sociales iniciaron esta mañana una reunión de carácter técnico para abordar la prórroga de los expedientes de los ERTE, a los que están acogidos todavía 755.610 trabajadores y para la mejora de la formación para los trabajadores que actualmente están acogidos a estos expedientes.

Los agentes sociales se han presentado en esta reunión con la lección bien aprendida de la última prórroga, cuyo acuerdo se consiguió casi en el tiempo de descuento por culpa de las diferencias existentes entre la patronal y el Ministerio en torno a los sectores a proteger por los ERTE. Al final se encontró una salida negociada que se aprobó en forma de decreto en el siguiente Consejo de Ministros.

Ahora, todos tenían claro que la extensión de los expedientes temporales habría que aprobarlos sí o sí, y casi con toda seguridad se hará en los mismos términos que en la anterior ocasión, es decir, se prorrogan de manera automática los procedimientos por fuerza mayor para los mismo sectores económicos, incluidas las dos nuevas dos figuras, los ERTE de impedimento de actividad y los ERTE de limitación de actividad, a los que se han acogido todas las empresas, con exoneraciones de hasta el 100%. Los ERTE de fuerza mayor con prórroga automática se limitan a las empresas más afectadas por la pandemia cuya actividad se clasifique en alguno de los códigos de la Clasificación Nacional de Actividades Económicas (CNAE-09) previstos en la norma, con exoneraciones de cuotas de entre el 75% y el 85%. De estas exoneraciones también pueden beneficiarse aquellas empresas que, aunque no formen parte de dichos sectores, se encuentran en su cadena de valor o cuyo negocio depende en su mayoría de ellos.

Pero la negociación no está cerrada, ni mucho menos. El objetivo del Ministerio es consensuar un texto que pueda ser presentado el próximo lunes, pero la patronal ha puesto sobre la mesa algunas condiciones para plasmar su rúbrica en el documento. La más importante, que las empresas puedan despedir a los trabajadores que no sean necesarios por la pérdida de actividad o de facturación. El Ministerio se ha plantado y se niega a ceder. Fuentes de la negociación confirmaron a LA RAZÓN que los empresarios planteado una nueva oferta, que pasa por devolver las exoneraciones y ayudas recibidas solo de los trabajadores que tengan que ser despedidos, y no de todos los que las hayan recibido. A cambio, aceptarían un listado de condiciones sobre las que puedan realizarse estos despidos.

Por su parte, los sindicatos también quieren añadir algunos elementos a la negociación, que el Ministerio ha accedido a valorar, como mantener el “contador a cero” para la prestación por desempleo en la misma medida en que se extiendan los ERTE, para que los afectados no consuman su derecho a paro futuro en caso de despido.

Fuentes del Ministerio de Trabajo han confirmado que estarían dispuestos a ceder en algunas de las propuestas. Su intención es lograr un acuerdo rápido, con el que evitar “la intranquilidad y la incertidumbre” entre empresas y trabajadores. “No puede pasar como la última vez”. Sin embargo, la intensa nevada que cae sobre Madrid ha provocado el precipitado fin de la reunión, que únicamente ha conseguido cerrar la fecha de la prórroga. “Ni tan siquiera ha dado tiempo a abordar el incremento del salario mínimo. Lo hemos dejado para la próxima semana”, confirmaron fuentes de la negociación.

Todas las partes han valorado positivamente que se prorroguen los ERTE hasta el 31 de mayo y han coincidido en que hay que cerrar un acuerdo antes del 15 de enero, aunque tanto empresarios como sindicatos han reclamado algunos cambios que se tratarán en una nueva reunión el lunes a las 17:30 horas. “El acuerdo está más que la última vez, pero aún hay hay elementos que pueden descarrilar un acuerdo rápido”, explicaron desde la mesa.