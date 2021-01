¿Hipotecas al 0% en España? Posibles, pero prácticamente improbables

Nordea Bank Abp ha sido noticia recientemente por empezar a comercializar en Dinamarca un préstamo hipotecario a tipo fijo con un interés del 0%. La noticia ha llevado a algunos a preguntarse si en España sería posible ver créditos para la compra de vivienda a un interés similar. La respuesta de los expertos es que, aunque no es imposible, es altamente improbable que los veamos porque el mercado hipotecario danés y el español son muy diferentes.

¿Por qué puede comercializar Nordea Bank hipotecas con un interés del 0%?

En Dinamarca, los bancos actúan como una suerte de intermediarios entre compradores de vivienda e inversores, según explican desde HelpMyCash. Las entidades prestan dinero a través de sus hipotecas, juntan varias con características similares en un bono (lo que se conoce como titulización) y se lo venden a inversores. Por lo tanto, el dinero no lo ganan con los intereses, sino con las comisiones por la apertura del préstamo o por su venta a terceros. En el caso de Nordea, además, se trata de una entidad especializada en gestión de activos e inversiones acostumbrada a este tipo de operaciones, como recuerdan desde sincomisiones.org. Lo que permite que este sistema funcione es el mercado inmobiliario danés. La oferta de viviendas en ese país es menor y existe una mayor demanda, lo que reduce el riesgo de que bajen los precios. Esto explica, en parte, que sus bancos se atrevan a hacer titulizaciones.

¿Es posible ver a bancos españoles ofreciendo este tipo de productos?

Tanto HelpMyCash como sincomisiones.org consideran que no o que, al menos, sería altamente improbable. Buena parte del beneficio que obtienen las entidades españolas al conceder hipotecas proviene de los intereses aplicados. Y si son del 0%, el grueso de la ganancia sería el mismo, 0. No obstante, desde iAhorro, su director de Hipotecas, Simone Colombelli, considera que no estamos ante un escenario imposible. «Una hipoteca con un 0% de interés y bonificaciones hace que la banca gane dinero con los otros productos contratados con el préstamo hipotecario. Es rentable y garantiza que el cliente se quede en la entidad por un largo periodo de tiempo», dice. Desde iAhorro aseguran que ya han firmado alguna hipoteca fija con un interés del 0,7%. No obstante, advierten de que se trata de productos que pueden ofrecer entidades que no tienen una oferta establecida para todo el mercado y trabajan más con una lógica de negociación. Pero ni siquiera en la propia Dinamarca, cualquier entidad está capacitada para lanzar este tipo de productos. “Se sabe que hay otros bancos en el país que están estudiando la iniciativa de las hipotecas al 0%, pero también hay otros que ni se lo plantean. Todo depende de si tienen la capacidad después de convertir esa ilusión por tener casa en un instrumento que lanzar a los mercados financieros”, explican desde sincomisiones.org.

¿Cuáles son las hipotecas más baratas que ofrece ahora mismo la banca?

Hay bancos que aplican tipos muy bajos. La Hipoteca Fija de BBVA, por ejemplo, tiene un interés de solo el 1% si se devuelve el dinero hasta en 15 años, aunque para conseguirlo hay que domiciliar la nómina y contratar sus seguros de hogar y de vida. Es probable, añaden desde HelpMyCash, que los intereses de las hipotecas fijas españolas bajen todavía más, aunque no hasta llegar al 0%. Y es que los bancos españoles “apenas ganan dinero con los préstamos a tipo variable por la baja cotización del euribor, así que podrían animarse a mejorar sus créditos a tipo fijo para incentivar su contratación y obtener unos márgenes un poco más elevados”, explican desde el comparador.