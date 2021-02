El Ibex empeora la semana

Nuevo recorte de nuestro selectivo que continúa con su racha negativa en lo que va de semana. Sería clave no perder los 8000 puntos ya que de sobrepasar dicho nivel nuestro selectivo podría pasar por dificultades.

Las restricciones con respecto a la situación actual de la pandemia no se relajan y hasta que el avance de la vacunación y la inmunidad de rebaño no llegue parece que los sectores más golpeados no podrán salir de la grave situación en la que se encuentran. Aunque como ya viene siendo habitual la diferencia entre economía de a pie y renta variable se sigue ensanchando y la descorrelación se hace más notable, también es cierto que la trascendencia es mayor dependiendo del sector que comparemos. Mientras tanto en Estados Unidos continúan las presentaciones de resultados de las compañías, apoyando estos a los que mayor capitalización tiene y haciendo buena una estrategia de inversión basado en el crecimiento. Respecto a los datos macroeconómicos serán clave para anticipar una pronta recuperación o si estos no reflejan las estimaciones anteriores, ver cómo las diferentes olas han producido un estancamiento y una ralentización de la mejora.

En el plano corporativo hay que destacar el comportamiento de Endesa que con un retorno de más del 2% lidera las subidas.