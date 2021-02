ACS gana 574 millones de euros y dispara su inversión hasta los 1.700 millones

El Grupo ACS alcanzó el año pasado un beneficio de 574 millones de euros, un 40,3% inferior al registrado el año anterior, afectado por los efectos de la Covid-19, según ha informado hoy la compañía. La cifra recoge también el impacto de resultados extraordinarios no operativos por valor de 28 millones de euros, relacionados con la venta de Thiess en Australia y otros resultados no recurrentes. El beneficio bruto de explotación (ebitda) de la compañía alcanzó los 2.397 millones de euros.

El beneficio neto ordinario del grupo ascendió a 602 millones de euros, 360 millones menos que el año anterior. Esta caída se debió principalmente a la evolución de Abertis, cuyo tráfico estuvo fuertemente afectado por las medidas de confinamiento, reduciendo su aportación en 280 millones de euros, según ha explicado la compañía. Sin considerar el impacto de Abertis, el beneficio neto ordinario del Grupo disminuyó un 11,2%.

Abertis no fue la única actividad del grupo impactada por el coronavirus. En servicios (Clece), las actividades de limpieza y mantenimiento de aquellas infraestructuras sociales que cesaron su actividad en España durante el estado de alarma, como centros escolares o de ocio, instalaciones no esenciales y el transporte aéreo, se redujeron significativamente. No obstante, el incremento de la actividad en centros hospitalarios y dependencias públicas así como una paulatina recuperación de la actividad normalizada en el último trimestre del año han permitido a ACS compensar el volumen de ventas. Por otro lado, el refuerzo temporal en seguridad y salud laboral implicó también un incremento de costes operativos para la compañía. En consecuencia, el impacto negativo en el ebitda -beneficio bruto- y en el beneficio neto de esta actividad fue de 33 y 21 millones de euros respectivamente.

En el resto de actividades de construcción y servicios industriales, el impacto de la pandemia fue menor, con caídas en la producción y resultados operativos entorno al 10%.

Las ventas del grupo también se resintieron y cayeron un 10,5%, hasta los los 34.937 millones de euros. Las medidas sanitarias en relación a la Covid-19 implantadas desde mitad del mes de marzo en la mayoría de los países, con mayor incidencia en las regiones de Asia Pacífico y Europa, mermaron las facturación del grupo. América del Norte sigue siendo el principal mercado de ACS, con el 52% de la facturación total; seguido de Europa (21%), Australia (15%), Asia (5%), América del Sur (6%) y África (1%). Las ventas en España suponen un 14% del total.

A diciembre de 2020, la cartera de la compañía se situaba en 69.226 millones de euros, un 11,0% menor que el año pasado debido a la venta del 50% de Thiess y al impacto del tipo de cambio, principalmente del dólar americano, que se devaluó un 9,2% en el año. En términos comparables, la cartera total del grupo se redujo un 3,7% respecto al año anterior, principalmente en los mercados de Australia y Asia.

Inversiones

La deuda de ACS escaló el pasado ejercicio hasta los 1.820 millones de euros, equivalente a 0,7 veces su ebitda. Esta cifra es 1.766 millones de euros mayor que hace un año debido a que, como ha explicado la compañía, dedicó más de 1.700 millones de euros a inversiones en proyectos (908 millones de euros), principalmente de energía renovable; a inversiones financieras, básicamente el incremento de su participación en Hochtief y Cimic por valor de 443 millones de euros; así como al aumento de autocartera de ACS por un valor de 355 millones de euros, aprovechando la volatilidad del mercado de capitales. Igualmente, el Grupo ACS destinó 870 millones de euros a la distribución de dividendos entre sus accionistas (626 millones, de los cuales un 59% en acciones de ACS) y sus socios minoritarios (244 millones), principalmente de Hochtief.

Durante el pasado ejercicio, las actividades del grupo generaron un total de 1.245 millones de euros, gracias, según la compañía, al buen comportamiento de los mercados americano y europeo, los fondos generados por la rotación de activos concesionales y de energía, y por los dividendos recibidos de Abertis.