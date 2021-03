El kit de manicura y pedicura de Lidl que no ha durado ni 48 horas en su web

La cadena de supermercados alemana nos tiene acostumbrados a arrasar con un montón de productos que pone a la venta en las secciones de hogar o tecnología, pero en la sección de belleza y cosméticos no se quedan atrás. El set de manicura y pedicura que pusieron a la venta en su catálogo online no duró ni 48 horas y ya está agotado. Se puso a la venta por 14,99 euros y los fans de los cuidados corporales no tardaron en agotarlo, el precio es irresistible.

Como ocurrió con sus zapatillas corporativas que fueron un boom tanto en sus tiendas físicas como en su página web, este set de manicura completo ha hecho las delicias de muchos consumidores por su precio y por ser de lo más completo.

Set de manicura y pedicura de Lidl

El set estaba disponible en dos colores, gris y rosa, va conectado a la red eléctrica con un adaptador de red automático de tensión. Además, dispone de dos velocidades de regulación continua y se presenta con un estuche para poder llevarlo a cualquier lado, incluso de viaje o en el bolso.

Cada kit de este cuidado para manos y pies incluye 7 accesorios de zafiro y fieltro de alta calidad. Un icono de zafiro para eliminar la piel seca, dos discos de zafiro (grueso/fino) para limar las uñas, un quitadurezas de zafiro para eliminar fácilmente callos o durezas, una fresa de llama para tratar las uñas encarnadas, una fresa cilíndrica para rebajar y limar la superficie de las uñas y un cono de fieltro para alisar, pulir y limpiar la superficie de las uñas.

Set de manicura y pedicura de Lidl con todos los accesorios

Por el momento Lidl no ha anunciado cuándo volverá a estar disponible el set o si se podrá comprar en sus tiendas físicas, así que solo nos queda esperar o buscar otras alternativas parecidas a este módico precio en otras tiendas ¿las habrá?.