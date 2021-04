¿Qué debo hacer si me estafan a través de Bizum?

Todos tenemos claro cómo debemos actuar si sufrimos una estafa a través de nuestras tarjetas de crédito pero, ¿qué se debe hacer si el delito se comete a través de Bizum? Esta herramienta bancaria se ha popularizado durante los últimos años porque permite enviar y recibir dinero al igual que una transferencia, pero sin necesidad de conocer la cuenta del destinatario y sin tener que esperar uno o dos días para que el envío se haga efectivo. La operación es inmediata y solo es necesario conocer el número de teléfono al que queremos enviar o solicitar el dinero. Pese a ser un medio de pago seguro, siempre hay que tener en mente que ningún método escapa a las redes de la ciberdelincuencia, tal y como ocurrió con la estafa de Bizum y la Seguridad Social, advierte el comparador financiero Helpmycash.com.

El modus operandi que siguieron los estafadores en septiembre de 2020 fue el “vishing”, de los términos “voice y phishing”, un nuevo formato que combina la estafa por llamada telefónica e Internet. Y la herramienta que emplearon para obtener el dinero fue Bizum, explican desde Helpmycash.com.

Los atacantes se hacían pasar por funcionarios de la Tesorería General de la Seguridad Social para conseguir los datos personales de las víctimas y posteriormente vaciarles las cuentas. Iniciaban una conversación telefónica con la víctima para informarles sobre una ayuda que les otorgaba el Estado a razón de la pandemia y, tras esa llamada, la víctima recibía un SMS con un supuesto código de seguridad para aprobar la recepción de la ayuda. En realidad, no se trataba de un código sino de una solicitud de pago por Bizum, por lo que, al firmar, la víctima realizaba una transferencia a los estafadores. Aunque está no es el único organismo o identidad que han suplantado. Se hacen pasar por usuarios de aplicaciones populares de compraventa de bienes de segunda mano, por agentes de Correos, por trabajadores de empresas de telefonía, etc.

Cómo actuar

Ahora ya sabe cómo proceden estos delincuentes, pero si alguna vez cae en sus redes, estos son los pasos que debe seguir para evitar daños mayores:

1. Interponer una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado (FCSE) y la Agencia Española de Protección de Datos.

2. Si ha facilitado datos bancarios, deberá ponerse en contacto con su entidad para explicar lo ocurrido y también es conveniente cambiar la contraseña de su banca online para evitar que los estafadores puedan seguir sustrayendo dinero de la cuenta.

3. Reportar los casos de fraude ante la Oficina de Seguridad del Internauta. De esta manera, colaborará a interceptar las páginas web fraudulentas, mensajes maliciosos o portales que almacenan datos robados de usuarios.

Consejos para evitar estafas por Bizum

1. A través de Bizum es posible tanto pagar a contactos como realizar solicitudes de dinero a terceros, por lo que hay que revisar siempre todo lo que se acepta. Si recibe un mensaje de Bizum, debe comprobar quién se lo ha mandado y si se trata de un ingreso o de una solicitud de pago, aconseja el comparador financiero.

2. “Sospeche si instituciones como la Seguridad Social, Hacienda o Correos le piden aceptar un cobro o pago por Bizum”, animan desde Helpmycash.com. Estos organismos nunca emiten pagos por Bizum.

3. Prestar especial atención a los emails, llamadas telefónicas, mensajes o notificaciones que recibe en su teléfono móvil. “Hay que tener en cuenta que ni un banco ni un medio de pago como Bizum van a pedir nunca que el cliente dé datos sensibles como el número de su cuenta bancaria”, advierte el comparador. Por lo que si se encuentra con una de estas situaciones sospechosas, no facilite esa información bajo ningún concepto.

4. Si recibe un enlace, compruebe si le redirige a la página web oficial de su banco o del organismo en cuestión. Un consejo para detectar una página web fraudulenta “es fijarse si la URL tiene errores o buscar el candado cercano a la dirección web, que da información sobre los protocolos de seguridad del sitio web”, explican desde Helpmycash.com.