Lidl nos trae el gimnasio a casa por menos de 50 euros

El verano está a la vuelta de la esquina, y este año de pandemia nos ha pasado factura a todos. Entre los kilos ganados en los primeros meses que estuvimos metidos en casa cocinando todo el día, recordemos que hubo desabastecimiento de productos como la harina. La repostería y el pan fueron nuestros grandes aliados para pasar los días, de hecho a día de hoy, la panificadora de Lidl sigue siendo uno de los productos estrella que se agota en cuanto sale a la venta. Entre la comida y el sedentarismo durante estos meses, nuestro cuerpo lo nota, y la cadena de supermercados alemana nos trae el gimnasio a casa, para que los más adeptos a estos centros no tengan que desplazarse hasta ellos, o los que aún no están seguros de juntarse en un sitio cerrado con tanta gente haciendo ejercicio.

Swing Stepper, aparato para fortalecer piernas y brazos.

Lidl ha sacado a la venta una máquina llamada “Swing Stepper” que es ideal para ejercitar piernas, caderas, glúteos y tronco. Ya no tiene excusa para decir que no tiene tiempo de ir al gimnasio si el gimnasio lo tiene en casa. Ahora que llega el buen tiempo y parece que podremos ir este verano a las playas y piscinas, no estaría de más que activáramos nuestro cuerpo a base de ejercicios que además nos mantendrán en forma.

Activa todo tu cuerpo desde la comodidad de tu hogar

El Swing Stepper viene con unas cintas elásticas de longitud regulable y mosquetones resistentes de metal en las cintas tensoras para una sujeción segura. Con este aparato podrá ejercitar hombros, la parte superior de la espalda, los pectorales, los bíceps, los muslos y las pantorrillas.

Mientras ejercita las piernas haciendo pasos puede ejercitar brazos y antebrazos gracias a las cintas elásticas que vienen incorporadas, ya sea extendiendo los brazos hacia los lados o hacia delante ejercitando los bíceps. Es un aparato de lo más completo.

La máquina que ha lanzado Lidl al mercado tiene una pantalla LCD con indicación digital del consumo de calorías , los tiempos de entrenamiento y el número de pasos. Los pedales son de altura regulable para que pueda ser utilizada por varias personas de distintas alturas. No habrá que preocuparse por la seguridad ya que la posición se queda en modo seguro gracias a los topes extraanchos perfilados.

Swing Stepper, aparato para fortalecer piernas y brazos.

El peso máximo del usuario del aparato debe ser 100kg. Además la máquina viene con la pila incluida y un manual de instrucciones en el interior.

Ha sido tal el éxito de esta máquina , que solo se vendía en la web online de Lidl , que está agotado y de momento no tienen en stock. El precio es de 49,99 euros, no sabemos si la cadena de supermercados lo pondrá de nuevo a la venta, puesto que ha agotado sus unidades en muy pocos días. Aunque no entendemos muy bien por qué Lidl lo ha metido dentro de sus ofertas para el Día de la Madre, ¿es que los hombres no engordan ni se ejercitan en casa? ¿solo las mujeres usan los aparatos de hacer ejercicio en casa?. Es toda una incógnita, pero viendo el éxito que ha tenido igual hay que probar.