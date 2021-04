La banca endurece los criterios para conceder créditos a las pymes por un mayor temor a los impagos

Las pymes no sólo están teniendo que hacer frente a una crisis económica no vista en décadas sino que tampoco están contando con mucha ayuda para sobrellevarla. A la falta de aportaciones directas estatales se le suma el hecho de que los bancos se han vuelto más restrictivos a la hora de concederles préstamos por el temor a que no los devuelvan. Esa es una de las conclusiones de la Encuesta de Préstamos Bancarios en España realizada por el Banco de España para evaluar la situación del crédito en el país hasta marzo.

Los resultados de la encuesta muestran que, en el primer trimestre de 2021, se habría vuelto a producir un cierto endurecimiento de los criterios de concesión de préstamos en todos los segmentos. En el caso de la financiación a las empresas, el endurecimiento de los criterios de concesión habría afectado en España a las pymes, manteniéndose estables en el caso de los préstamos a las compañías más grandes. La contracción de la oferta crediticia vendría explicada en todos los segmentos por el “aumento de los riesgos percibidos por las entidades financieras, en un contexto en el que, a consecuencia de la crisis sanitaria, continúa la incertidumbre tanto sobre la situación económica general como sobre la solvencia de prestatarios y de sectores concretos”, según explica el informe del Banco de España. En línea con el endurecimiento de los criterios, el porcentaje de solicitudes de fondos denegadas habría crecido. En cambio, las condiciones aplicadas a los préstamos se habrían relajado o permanecido sin cambios, dependiendo del segmento.

Vivienda

En cuanto a los créditos para la adquisición de vivienda, los criterios de aprobación de estos préstamos se habrían endurecido levemente en España durante los tres primeros meses del año. Esta evolución habría sido consecuencia del deterioro de las perspectivas económicas generales y de la solvencia de los prestatarios, según el Banco de España. A pesar de ello, el porcentaje de peticiones de fondos rechazadas no habría experimentado variaciones significativas, según la encuesta.

En cuanto a sus condiciones, el estudio constata que se habrían relajado algo como consecuencia tanto de los menores costes de financiación y de la mayor disponibilidad de fondos como de la fuerte competencia existente en este segmento. Un análisis más detallado revela, según el Banco de España, que se registró una ligera reducción en los márgenes aplicados a los préstamos ordinarios, mientras que el resto de las condiciones (márgenes de créditos con mayor riesgo, garantías, cuantía, plazo, gastos distintos a los intereses) habrían permanecido estables.

Para el segundo trimestre de este año, las entidades financieras esperan un nuevo endurecimiento generalizado, aunque moderado, de los criterios de concesión de préstamos. En cambio, prevén un repunte de las peticiones de financiación, tanto en España en el resto de la UE después de que en los tres primeros meses del año la demanda de préstamos descendiera de forma generalizada.