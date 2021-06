Lidl vuelve a agotar su freidora de aire caliente que funciona sin aceite

Los electrodomésticos , esos pequeños aparatos que nos hacen la vida más fácil y si hay un pequeño electrodoméstico que se ha convertido en la reina de la cocina esa es la freidora sin aceite o de aire caliente. Desde hace un tiempo se han convertido en un auténtico boom, todos creemos en la importancia de una dieta saludable pero muchos no queremos renunciar a algunos alimentos que se hacen fritos, y esta freidora nos ha venido como anillo al dedo. Poder disfrutar de alimentos fritos pero sin las grasas que aportan que estén fritos en un litro de aceite, sin hablar del gasto extra que supone tener que renovar el aceite de la freidora y el espacio que ocupa en la cocina si tenemos que tenerla encima de la encimera.

Estas freidoras sin aceite son una auténtica revolución y buena prueba de ello es que cada vez que Lidl ha puesto a la venta este producto estrella se ha agotado en cuestión de horas, y por supuesto esta vez no iba a ser menos. Lidl puso de nuevo a la venta esta freidora sin aceite ni grasa y ha vuelto a agotarse en su catálogo online. Sus ventajas son muchas entre ellas el precio, puesto que esta freidora digital estaba a la venta por solo 59,99 euros.

Cocinar más sano gracias a esta freidora

La freidora digital de aire caliente que estaba puesta a la venta en la página web de Lidl tiene una potencia de 1350 W. Es una freidora ideal que no necesita añadir aceite ni grasa. Está considerada por Lidl como un producto estrella, buena muestra de ello es que cada vez que el supermercado alemán la saca a la venta se agota en pocos días, porque como la propia página web del supermercado indica, esta freidora no solo fríe sin aceite, si no que además asa, hornea y cuece los alimentos que usted quiera.

Freidora digital de aire caliente 1350 W

Esta freidora tiene 8 programas preconfigurados para tener una selección más rápida y funciona enchufado a la red eléctrica. La freidora de aire caliente tiene un control digital táctil que resulta de lo más cómodo. En ello puede manejar la temperatura que es regulable entre 80 °C y 200 °C. Además cuenta con un temporizador de 60 minutos y una función automática de modo en espera.

La capacidad del cestillo es aprox. de 2,5 l , lo cual hace que se pueda freír en ella aprox. 500 gr de patatas fritas. Tanto el cestillo como la sartén están fabricados con revestimiento antiadherente (ILAG® Corflon ULTRA) y ambos son aptos para poder lavarse en el lavavajillas.

Seguro que ahora comprende por qué la freidora de aire caliente de Lidl que funciona sin aceite es todo un fenómeno de ventas, podrá cocinar más sano pero la comida estará tan crujiente y sabrosa como si la hubiera frito en una freidora convencional.