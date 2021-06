Mejora tu conexión Wi-Fi con el amplificador que vende Aldi

Aldi se está convirtiendo en uno de nuestros mejores aliados en cuanto a la tecnología se refiere, haciéndole una feroz competencia a Lidl. Los dos supermercados alemanes se han puesto manos a la obra y de cara a las vacaciones intensifican sus ofertas en cuanto productos tecnológicos se refiere. Aldi lanzó unas ofertas escandalosas en junio como por ejemplo con sus cascos wire less.

Ahora el supermercado germano tiene entre sus productos en el catálogo un amplificador de wi-fi que será tu nuevo imprescindible , ya sea para tu casa principal o si te trasladas a tu segunda residencia de vacaciones , en muchos casos en sitios donde la cobertura es peor.

¿Que para qué necesita usted un amplificador de wi-fi? Pues muy fácil, este pequeño aparato es un dispositivo de red conectado a un enchufe que permite ampliar el alcance de nuestra conexión a Internet de manera totalmente inalámbrica. Es tan útil porque nos permite cubrir zonas de la casa donde no llega la señal bien, si usted vive en una vivienda de dos plantas, o a lo mejor ha notado que en las habitaciones que están más alejadas de donde se sitúa el router la señal no es tan buena como lo que esperaba. Además estos aparatos ayudan a mejorar la calidad y la estabilidad de la señal donde la conexión sea más débil. Una de las mayores ventajas que tienen los amplificadores wi-fi es son sencillos de utilizar, no requiere ninguna configuración extra.

Amplificador wifi

Mejora la señal y el alcance de tu Wi-Fi

El amplificador que ya se encuentra a la venta en Aldi es de la marca tp-link y consta de dos antenas internas para mayor precisión. Tiene un control de acceso y restricción por tiempo. Además cuenta con una desconexión de luz para mantener la estancia sin iluminación y un temporizador de conexión y desconexión para que no tenga que estar pendiente todo el rato. El tamaño del amplificador de venta en Aldi tiene un tamaño de 65,8 × 75,2 × 110 mm. Cuenta con una velocidad de 300 Mbps a 2.4 GHz.

Según consta en la página web del supermercado las características de este amplificador son estas:

-Consumo de Potencia 3.3 W.

-Botón WPS y Reset. Estándares Inalámbricos IEEE 802.11b/g/n.

-11g 54Mbps: -80dBm, 11n HT20 MCS7: -79dBm. 11n HT40 MCS7: -76dBm.

-Potencia de Transmisión CE: <15dBm.

-Funciones Inalámbricas: Habilita/Deshabilita la señal Wi-Fi, Horario de encendido, Seguridad Inalámbrica 64/128-bit WEP, WPA/WPA2-PSK, Encriptación.

-Certificaciones CE, RoHS. Extensor de cobertura Wi-Fi TL-WA854RE.

-Requisitos del sistema: Microsoft Windows 98SE, NT, 2000, XP, Vista™, Windows 7, 8, 8.1, 10, MAC OS, NetWare, UNIX, Linux, Internet Explorer 11, Firefox 12.0, Chrome 20.0, Safari 4.0 u otro navegador Java disponible.

Para poder utilizar el amplificador de Aldi basta con enchufarlo a la red y sincronizarlo con nuestro router, es muy sencillo, aunque si no es muy ducho con las tareas tecnológicas tampoco se preocupe porque el aparato viene con una guía de instalación rápida. El precio está en la misma línea de precios bajos de Aldi así que se lo podrá llevar a su casa por solo 19,99 euros.